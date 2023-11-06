У Туреччині протестувальники намагалися прорватися на військову базу США
На сході Туреччини поліція розігнала протестувальників, які намагалися прорватися на територію американської військової авіабази "Інджирлік" в Адані.
Про це повідомляє інформагентство IHA, передає Укрінформ.
Як зазначається, учасники акції протестували проти дій Ізраїлю в Газі та підтримки його з боку США.
«Поліція визначила групі місце для протесту на бульварі Сезай Каракоч, за базою "Інджирлік". Територія була огороджена залізними бар'єрами. Однак група намагалася прорвати поліцейський кордон і проникнути на базу», - йдеться у публікації.
Повідомляється, що поліція застосувала водомети та витіснила протестувальників.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні посольство США в Туреччині закрило для відвідувачів консульство в Адані.
Джерело: ukrinform.ua
Фото: internethaber.com