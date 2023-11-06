Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 124

У Туреччині протестувальники намагалися прорватися на військову базу США

У Туреччині протестувальники намагалися прорватися на військову базу США

На сході Туреччини поліція розігнала протестувальників, які намагалися прорватися на територію американської військової авіабази "Інджирлік" в Адані.

Про це повідомляє інформагентство IHA, передає Укрінформ.

Як зазначається, учасники акції протестували проти дій Ізраїлю в Газі та підтримки його з боку США.

«Поліція визначила групі місце для протесту на бульварі Сезай Каракоч, за базою "Інджирлік". Територія була огороджена залізними бар'єрами. Однак група намагалася прорвати поліцейський кордон і проникнути на базу», - йдеться у публікації.

Повідомляється, що поліція застосувала водомети та витіснила протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні посольство США в Туреччині закрило для відвідувачів консульство в Адані.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: internethaber.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 листопада 1968 року у Києві політв’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення
Сегодня 06:45    94
Туреччина відкликає свого посла з Ізраїлю для консультацій
05.11.2023 07:05    160
Туреччина не поспішатиме із ратифікацією заявки Швеції на членство в НАТО
02.11.2023 09:30    169
BILD пишет, что 61% опрошенных в Германии выступают за прекращение приема в ФРГ выходцев из исламских стран
02.11.2023 07:20    196
Польські перевізники погрожують закрити кордон для України — "Укравтопром"
31.10.2023 06:46    315
Эрдоган наговорил...
30.10.2023 09:41    371
В Угорщині опозиційні депутати облили червоною фарбою паркан поблизу офісу Орбана
24.10.2023 10:24    211
23 жовтня 1545 року українські козаки на човнах-чайках захопили турецьку фортецю Ачи-Кале
23.10.2023 10:08    256
Новый Bayraktar TB3 по всем параметрам лучше прошлой версии TB2
21.10.2023 07:21    401
У Києві відбулася акція на підтримку бійців "Азову", які понад 500 днів перебувають у російському полоні
20.10.2023 08:26    216
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 