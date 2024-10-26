Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 62

Удар возмездия: Израиль атаковал военные объекты Ирана

Удар возмездия: Израиль атаковал военные объекты Ирана

Этой ночью атакованы иранские военные объекты.

Взрывы были слышны в Тегеране и Хамадане, Мешхеде, Тикрите, Самарре и Эд-Дуре.

Кроме того, сообщается, что удары были в Сирии, Ираке и Иордании.

Ізраїль завдав ударів по кількох військових об'єктах (казарми, склади зброї, пускові шахти) у південній та центральній Сирії близько 2 години ночі.

Ударів було завдано одночасно з початком атак Ізраїлю на Іран.

За даними сирійського державного агентства SANA, засоби ППО збили частину ізраїльських ракет. У свою чергу, видання The Jerusalem Post повідомило, Ірану не зміг перехопити жодну з ракет, запущених Ізраїлем.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44579

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сообщения о “землетрясении” в Израиле: ЦАХАЛ взорвал склад оружия “Хизбаллы”
Сегодня 08:24    66
Мінагрополітики оцінило збитки жовтневих обстрілів портової інфраструктури: до $40 мільйонів
Сегодня 07:58    72
Рашисты в 2022 году совершили 74 обстрела по научному институту Харькова, где размещена уникальная ядерная установка
Сегодня 07:17    106
Оккупанты сбросили 300 КАБ на Харьковскую область с начала месяца
Сегодня 06:20    115
Хусити - терористи, які контролюють приблизно третину Ємена
25.10.2024 10:10    137
Шесть журналистов Al Jazeera оказались террористами
25.10.2024 09:46    125
Во временно оккупированном Луганске холуи фсб конфисковали бронемашины корпуса ООН
25.10.2024 06:52    128
росіяни знову вбили полонених військових у Селидовому, повідомили в ОГПУ
25.10.2024 06:09    194
Одна людина загинула, восьмеро поранені: рф скинула півторатонну авіабомбу на Харківщину
24.10.2024 13:30    253
24 жовтня 1937 р. у сталінській катівні Києва розстріляли Михайла Семенка - поета, основоположника українського футуризму
24.10.2024 11:26    162
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 