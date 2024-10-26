Удар возмездия: Израиль атаковал военные объекты Ирана

Этой ночью атакованы иранские военные объекты.

Взрывы были слышны в Тегеране и Хамадане, Мешхеде, Тикрите, Самарре и Эд-Дуре.

Кроме того, сообщается, что удары были в Сирии, Ираке и Иордании.

Ізраїль завдав ударів по кількох військових об'єктах (казарми, склади зброї, пускові шахти) у південній та центральній Сирії близько 2 години ночі.

Ударів було завдано одночасно з початком атак Ізраїлю на Іран.

За даними сирійського державного агентства SANA, засоби ППО збили частину ізраїльських ракет. У свою чергу, видання The Jerusalem Post повідомило, Ірану не зміг перехопити жодну з ракет, запущених Ізраїлем.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44579

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