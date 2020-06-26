Угроза из Крыма: американский генерал заявил о вероятности атаки РФ на Херсонскую область

В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым. Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове. Об этом, как сообщает Лига.Новости, заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Он отметил, что «все больше разговоров о нехватке воды в Крыму», ибо там серьезная засуха из-за погоды и того, что Украина «правильно заблокировала воду» на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Неоднократно посещавший Украину по линии НАТО военный отметил, что рядом с Черным морем и Украиной в Южном военном округе ВС РФ «будет большое количество войск, военного потенциала». «Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым», – сказал отставной генерал-лейтенант армии США, добавив еще раз, что для России «это типично».

Источник: sprotyv.info

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