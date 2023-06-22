Украина готовит механизм для конфискации до $500 млрд замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Украина готовит механизм для конфискации до $500 млрд замороженных активов РФ, - заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«Россия должна заплатить за то, что она уничтожила, разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд российских активов, спрятанных на Западе. Историческое решение было принято на встрече Совета Европы – установить реестр ущерба и разрушений, причиненных российской агрессией в Украине», - сказал Шмыгаль.

Джерело: https://t.me/u_now/101639

Україна намагається повернути зі Швейцарії заарештовані там 600 кг золота оточення Януковича, - директор НАБУ Кривоніс

Банківський осередок з великою кількістю золота, що належить людині з "сім'ї Януковича", знайшли у Швейцарії після "Революції Гідності".

Джерело: https://t.me/radarbay/12438

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