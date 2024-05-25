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«Українські хакери зламали американський канал CBS-2, аби нашкодити Трампу». Це – фейк

«Українські хакери зламали американський канал CBS-2, аби нашкодити Трампу». Це – фейк

#спростуванняЦентру

Брехня: українські хакери зламали етер нью-йоркського телеканалу CBS-2 і розмістили відео з закликом не приходити на мітинг кандидата у президенти США Дональда Трампа у Бронксі. Таке відео поширюють проросійські користувачі мережі X.

Правда: викладене відео – це типова провокація, скоєна росіянами нібито від імені українців. І це вже як мінімум другий інцидент, спрямований на провокування у прибічників Трампа негативних емоцій щодо українців.

На початку травня у соцмережах росіяни вже поширювали (https://spravdi.gov.ua/ukrayinski-vijskovi-na-video-spalyly-opudalo-trampa-cze-fejk/) постановочне відео про спалення «українськими військовими» опудала Трампа з погрозами на його адресу.

Очевидно, що йдеться не про окрему інформаційну атаку, а про розгортання повноцінної інформаційної операції.

росіяни зацікавлені в послабленні підтримки України в США, тому пропагандисти вчинятимуть більше антиукраїнських і антиамериканських провокацій. Особливо напередодні виборів президента США.

Джерело: https://t.me/spravdi/38869

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