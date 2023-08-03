Українські військовополонені могли потрапити до Угорщини через Туреччину — "Радіо Свобода"

За інформацією угорської редакції "Радіо Свобода", літак, яким 11 українців перевозили до Угорщини, прибув до Будапешта 7 червня з Туреччини.

"Маршрут до Туреччини зовсім не дивний, оскільки раніше росія здійснювала обмін полоненими через цю країну.

Більш делікатні та важливі обміни полоненими здійснюються через Туреччину", — сказав журналістам викладач Університету Корвіна Андраш Рац.

Юрист-міжнародник Тамаш Гоффманн зауважує, що існує дві можливості: або російська сторона звільнила їх, коли передала Угорщині, або солдати були передані Угорщині як військовополонені, і Угорщина їх звільнила.

Але у будь-якому випадку ця операція вимагала тісної взаємодії між церквою та урядом, і без схвалення російської держави її було б важко провести, зауважує видання.

Група військовополонених, яку доправили до Угорщини, складалася з людей віком 19-23 років, які зникли безвісти більше ніж на рік тому.

Вони потрапили в полон поблизу Куп'янська й утримувались у таборі, про який українська сторона майже не мала інформації.

Джерело: https://t.me/znua_live/105470

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