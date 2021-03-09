Умер бывший футболист харьковского "Металлиста" и главный тренер харьковского "Гелиоса"

Не стало опытного футбольного специалиста.

На 74-м году жизни умер Роман Покора, выступавший в свою бытность футболиста за львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и ивано-франковский "Спартак". За "Металлист" Покора играл в 1974-1975 годах.

Тренерская карьера Романа Покоры длилась с 1986 по 2013 гг.

При этом в 2010-2011 гг. он был главным тренером харьковского "Гелиоса".

Агентство Телевидения Новости