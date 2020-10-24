Заборона абортів у Польщі: жінки вийшли на протест, їх побили

Поліція Польщі застосувала перцевий газ та фізичну силу щодо сотень людей, які протестували у Варшаві проти рішення суду, яке майже повністю забороняє аборти.

Між мітингувальниками та поліцією сталися сутички біля будинку віцепрем'єр-міністр Ярослава Качинського.

Це сталось після рішення суду в четвер про те, що припинення життя деформованого плода є неконституційним.

Напередодні Конституційний суд Польщі визнав, що перервати вагітність, навіть коли у плода виявили невиліковну хворобу, є неконституційним.

Це означає, що аборт у Польщі стане можливим лише у випадках зґвалтування чи інцесту або для захисту життя матері.

Постанова суду призвела до акцій протесту по всій Польщі. У четвер ввечері протести пройшли у Кракові, Лодзі та Щецині.

У Варшаві сотні людей рушили від суду до будинку Ярослава Качинського, який очолює панівну партію "Право і справедливість", щоби висловити своє обурення рішенням суду.

Деякі протестувальники тримали свічки або несли таблички із написом "тортури".

Обмеження щодо коронавірусу передбачають публічні зібрання у Варшаві лише за участі 10 людей.

Поліція заявила, що правоохоронці застосовували перцевий спрей та фізичну силу, коли деякі учасники акцій кидали каміння та намагалися розірвати кордон навколо будинку.

Прессекретар поліції повідомив про затримання 15 людей.

Протест розійшовся після опівночі. Організатори закликали до подальших мітингів у п'ятницю.

Попри те, що Польща є однією з найбільш католицьких країн Європи, опитування громадської думки показують, що існує очевидна більшість проти посилення закону про аборти, повідомляє кореспондент BBC у Варшаві.

Правозахисні організації закликали уряд не посилювати обмеження.

Уповноважений Ради Європи з прав людини заявила, що рішення суду ознаменувало "сумний день для прав жінок". Дуня Міятовіч написала у Twitter: "Скасування підстави для майже всіх законних абортів у Польщі означає заборону та порушує права людини".

А Кая Годек, членкиня польської групи "Зупинити аборти", привітала рішення суду, сказавши: "Сьогодні Польща — приклад для Європи, приклад для усього світу".

Польське законодавство про аборти і до ухвалення цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.

У законі 1993 року передбачені три умови легальності аборту:

якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері;

якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю;

якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.

Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму" в інші європейські держави, а також існування в країні "абортивного підпілля".

Источник: bbc.com

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