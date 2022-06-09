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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06

особового складу / personnel - близько/ about 31700 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1398 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3438 (+9) од,

артилерійських систем / artillery systems – 711 (+8) од,

РСЗВ / MLRS - 213 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 96 (+0) од,

літаків / aircraft – 212 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 562 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2421 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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