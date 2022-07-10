Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:22
Просмотров: 105

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07

особового складу / personnel - близько/ about 37300 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1641 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3823 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 834 (+2) од,

РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 108 (+0) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 676 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2694 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

І знову про культуру
Сегодня 12:49    130
347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 12:32    94
Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ
Сегодня 10:45    159
Войну видно даже из космоса
Сегодня 10:29    186
Регионы рф отказываются восстанавливать «лднр»
Сегодня 10:14    221
Окупанти цілеспрямовано знищують врожай на Херсонщині. ФОТО
Сегодня 09:59    130
ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості
Сегодня 09:31    155
Ультиматум известных анонимов
Сегодня 09:17    273
"Только против". В Германии предложили новую стратегию по России
Сегодня 09:04    223
Мєдвєдєв після бойкотування Лаврова на G20: "З росією стали рахуватися по-справжньому"
Сегодня 08:52    235
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 