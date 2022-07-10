Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07
особового складу / personnel - близько/ about 37300 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1641 (+3) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3823 (+8) од,
артилерійських систем / artillery systems – 834 (+2) од,
РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 108 (+0) од,
літаків / aircraft – 217 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 188 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 676 (+2),
крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2694 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine