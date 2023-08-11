Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 11.08.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 252780 (+580) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 4290 (+12) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 8318 (+15) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5043 (+15) од,
РСЗВ / MLRS – 713 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 471 (+2) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 313 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4197 (+18),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1377 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7511 (+16) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 756 (+10).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua