Сегодня 09:02
Просмотров: 52
Загарбники на ТОТ вимагають від «адміністрацій» списки колаборантів з паспортами рф
Міноборони рф почало готувати працівників місцевих окупаційних органів до мобілізації, повідомляють у Центрі національного спротиву.
- Списки передаються в електронному форматі. Також потрібно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій. Терміни виконання – до 18 квітня.
Як зазначили у Нацспротиві, відомості про власників російської макулатури треба негайно подати до «військкоматів», яких тільки на тимчасово окупованій Донеччині аж 23 штуки.
Джерело: https://t.me/spravdi/27966
Темы: війна, могілізація, росія, україна