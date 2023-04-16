Загарбники на ТОТ вимагають від «адміністрацій» списки колаборантів з паспортами рф

Міноборони рф почало готувати працівників місцевих окупаційних органів до мобілізації, повідомляють у Центрі національного спротиву.

- Списки передаються в електронному форматі. Також потрібно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій. Терміни виконання – до 18 квітня.

Як зазначили у Нацспротиві, відомості про власників російської макулатури треба негайно подати до «військкоматів», яких тільки на тимчасово окупованій Донеччині аж 23 штуки.

Джерело: https://t.me/spravdi/27966

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