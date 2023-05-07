Сегодня 08:02
Просмотров: 42
Загарбники планують мобілізацію на ТОТ під прикриттям «евакуації»
Для чоловіків призовного віку окупанти створюють спецтабори, повідомляють у Центрі національного спротиву.
- Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів.
У ЦНС зазначають, що йдеться про зміни до постанови уряду рф «Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони», яка поширюється і на територію країни-терориста.
Джерело: https://t.me/spravdi/28774
Темы: війна, могілізація, росія