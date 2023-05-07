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Загарбники планують мобілізацію на ТОТ під прикриттям «евакуації»

Загарбники планують мобілізацію на ТОТ під прикриттям «евакуації»

Для чоловіків призовного віку окупанти створюють спецтабори, повідомляють у Центрі національного спротиву.

- Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів.

У ЦНС зазначають, що йдеться про зміни до постанови уряду рф «Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони», яка поширюється і на територію країни-терориста.

Джерело: https://t.me/spravdi/28774

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