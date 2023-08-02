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Заява про те, що українці хочуть бачити своїм президентом путіна – відвертий фейк

Заява про те, що українці хочуть бачити своїм президентом путіна – відвертий фейк

Брехня: українці таємно захоплюються президентом росії путіним і бажають бачити його своїм лідером, але постійно отримують того президента, якого їм дає Захід.

Таке твердження висловила офіційна представниця мзс рф захарова.

Правда: немає жодних підтверджень того, що українці могли б «захоплюватися путіним», або хотіли б собі такого президента.

Навіть до повномасштабного вторгнення росії в Україну путін не мав значної популярності серед українців, а після початку тимчасової анексії Криму та військових дій на Донбасі у 2014 році його рейтинг котиться у прірву (https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_leaders_102019_press.pdf).

Очевидно, що ця заява захарової – осмислене повторення наративів російської пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/32090

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