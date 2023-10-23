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Заяви про те, що Київ нібито відбирає кошти у східних областей України, бо «розуміє, що не зможе їх втримати», є неправдою

Заяви про те, що Київ нібито відбирає кошти у східних областей України, бо «розуміє, що не зможе їх втримати», є неправдою

Брехня: українська столиця податками на доходи фізосіб (ПДФО) знекровлює східні регіони, забираючи у них і тільки у них із бюджету мільярди перед тим, як вони відійдуть росії. Цю тему з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова поширюють у мережі прокремлівські пабліки.

Правда: обсяг вилучення військового ПДФО залежить від об’єктивного фактору: що більше в області «прописано» військових частин, то більше податку вони мають сплатити до її бюджету. Відповідно, прифронтові території мають більше приписаних військових – мають більше доходів від їх зарплатні – більші суми і віддадуть до загального бюджету, розібралися розслідувачі проєкту БезБрехні.

- Втім, це аж ніяк не означає, що саме схід постраждає найбільше. Так, у бюджеті Харкова дохідна частина складає 16 млрд грн. Військовий ПДФО у ньому – 4,6 млрд грн. Оскільки перерозподіляють податки, які місто має отримати у четвертому кварталі, то Харків відрахує до бюджету 3,4 млрд грн, тобто менше чверті прибутків.

До прикладу – Львів у 2023 році планував отримати 13,6 млрд грн доходів. За даними мера міста Андрія Садового, перерозподіл військового ПДФО знизить прибуткову частину на 1,7 млрд грн – тобто на 12,5%. Але причина не у «підступних планах Києва» стосовно сходу України, а в тому, що Львів має більшу частку «невійськових» прибутків, ніж Харків.

І щодо «відходу до росії східних територій України», то це звичайна маячня у виконанні кремлівської пропаганди, яка паразитує на темі ПДФО в Україні та розповсюджує фейки про тотальну корупцію влади, обкрадання військових та простих українців.

Джерело: https://t.me/spravdi/34169

Новости портала «Весь Харьков»

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