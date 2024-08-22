Залучення до боїв у Курській області бійців Повітряно-космічних сил рф свідчить про серйозний дефіцит кадрів у російській армії

Залучення до боїв у Курській області мотострілецького полку, створеного з бійців Повітряно-космічних сил рф, свідчить про серйозний дефіцит кадрів (https://zn.ua/ukr/war/rosijani-vidchuvajut-nestachu-osobovoho-skladu-v-armiji-cherez-kursku-operatsiju-rozvidka-britaniji.html) у російській армії. Це рішення може послабити російські можливості з відбиття території — Британська розвідка.

Розвідники посилаються на репортаж видання "Важные истории", у якому стверджується, що росіяни створили у травні мотострілецький підрозділ з операторів радарів раннього попередження та операторів важких бомбардувальних полків. У британській розвідці зауважили, що рф використовує цей особовий склад не за призначенням та у ролі піхоти.

Там також підкреслили, що росіяни намагаються вербувати більше піхоти через високі втрати на фронті. За словами британських розвідників, для підтримки активних бойових дій рф потребує постійного поповнення особового складу, що вплине на здатність агресора формувати підрозділи з високою ефективністю.

Джерело: https://t.me/znua_live/163102

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