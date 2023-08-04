Западный информационный взрыв о недостаточной эффективности контрнаступления ВСУ

В западной прессе появляется достаточно большое количество статей о том, что ВСУ продвигаются медленно и недостаточно эффективно и предлагается вариант "заморозки войны" по модели Киссинджера.

Некоторые аналитики заявляют, что эти статьи направлены на подготовку украинского сообщества к переговорам по модели "мир и НАТО взамен на территории".

Вот только это не так, поскольку "курировал" публикацию материалов Киев, а в украинское информационное пространство попали вырезки, наспех сделанные российскими ресурсами.

Т.е. информацию о публикациях в западной прессе Украина получает от российских изданий, бездарно перевирающих суть сказанного.

А суть там очень интересная:

1. Констатация нехватки вооружения.

2. Закрепление тезиса невозможности глубокого прорыва российской обороны, сформированной за 9 месяцев "фронтового затишья" (фактически, громким оставался только бахмутский участок).

3. Формулировка вывода о том, что Украине необходимо поставить новое вооружение для успешного окончания этого наступления и (!) реализации последующих.

Таким образом, статьи направлены на интенсификацию поставок, а не на "сведение фронта к новой линии разграничения".

Это заявление "линия фронта = линия заморозки войны" - это часть модели Киссинджера и группы американской школы "политики реализма".

Но параллельно готовится саммит в Саудовской Аравии по обсуждению "Формулы Зеленского".

Поводом для "политического соития стран Африки, развивающихся стран Юга и Востока" стал выход России из зерновой сделки.

Но за формальной целью (возвращение РФ в "зерновую сделку") стоит лоббирование "плана Зеленского" по окончанию войны.

Так, публикации в западной прессе о недостаточной эффективности контрнаступления и лоббирование саммита в Саудовской Аравии реализуются Офисом Президента Украины.

Так, обе операции направлены на реализацию одной и той же цели - выход в осень с глобальным саммитом мира на базе ООН с попыткой принуждения России выхода из войны при параллельной накачке Украины оружием: параллельно будет мелькать F-16, который опять сняли с крючка с тезисом "план подготовки до сих пор не утвержден".

Так, F-16 будет инструментом принуждения РФ: они будут поставлены под следующее наступление (2024), поэтому заморозка 2023 по плану Киссинджера становится моделью запудривания мозгов Кремлю и его лоббистам.

Пока они будут заниматься накачкой этого информационного пузыря, школа "ястребов" будет работать над максимальным освобождением Украиной захваченных Россией территорий.

В этом очень помог wishful thinking Кремля, так отчаянно уцепившегося в этот "план заморозки" в качестве жеста отчаяния.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8041

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