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Звернення Правління Національного банку України на чолі з Головою НБУ Кирилом Шевченком.

Звернення Правління Національного банку України на чолі з Головою НБУ Кирилом Шевченком.

Банківська система продовжує працювати. Ми вживаємо заходів для збереження стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України та роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Національний банк оперативно ухвалив Постанову (https://cutt.ly/MPK7QFe), якою передбачено:

1. Банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією Постановою.

2. Обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку України без нарахування та зняття комісій.

3. Здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень.

4. Заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку України.

5. Платежі Уряду здійснювати без обмежень згідно з законодавством про особливий період.

6. Підкріплювати банкомати готівкою без обмежень.

7. Банкам забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

8. Забезпечити доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі.

9. НБУ здійснює підкріплення готівкою без обмежень.

10. НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень по сумі терміном до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік.

11. Призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

12.Зафіксувати офіційний курс на 24.02.2022.

13. Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ).

14. Зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України.

15. Банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

Закликаю банківську спільноту – забезпечити роботу банківських відділень, безперешкодний доступ до банкоматів, сейфів, за винятком випадків, коли це несе загрозу життю та безпеці клієнтів та працівників.

Ці заходи тимчасові, але вкрай необхідні зараз.

Від нашої згуртованої відповіді зараз залежить наше майбутнє.

Ми – це Україна!

Україна переможе!

Звернення Правління Національного банку України на чолі з Головою НБУ Кирилом Шевченком.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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