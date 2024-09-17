Зуммер пришел с молотком в челябинскую школу и начал бить людей. Ранены три ученика

ЧП произошло в школе на улице Барбюса в Челябинске. По предварительным данным, молоток в здание школы пронес 16-летний подросток, пишет «74.ру» со ссылкой на полицию. В результате инцидента есть пострадавшие, уточняет издание.

SHOT утверждает, что ученик зашел в класс и начал хаотично наносить удары молотком. По информации телеграм-канала, пострадали три школьника, одна из пострадавших девочек находится в тяжелом состоянии

Рамки-металлодетекторы в челябинской школе были выключены.

На входе сидела 51-летняя охранница. Она не заметила ничего подозрительного и пропустила Рому с молотком, ножом и пластиковым пистолетом в рюкзаке. Тревожную кнопку сотрудница частного охранного предприятия нажала только спустя 15 минут после нападения, когда услышала крики из класса.

"Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами".

За несколько часов до нападения, подросток, устроивший бойню в Челябинске, выложил вот такой пост в своих соцсетях.

Роман порассуждал о рабстве, политике, нацизме и свободе слова.

Джерело: https://t.me/gulagru/70490

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