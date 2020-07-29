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11-летний сын Тины Кароль на безупречном английском поздравил фан-группу своей мамы

11-летний сын Тины Кароль на безупречном английском поздравил фан-группу своей мамы

Украинская певица Тина Кароль празднует 15-летие своего творчества и записала трогательное видео, в котором поблагодарила фанов за поддержку на протяжении этого времени.

Поздравил с праздником и также поблагодарил поклонников звездной мамы 11-летний сын Тины Вениамин. Мальчик снял ролик, который появился на фан-странице Кароль в Instagram.

В видео Веня в окружении игрушечных медведей на безупречном английском поздравляет фан-группу своей мамы и благодарит за помощь ей.

С днем рождения, ФанТина! Ееей! Короче, это Жемука, Соткан и какой-то непонятный медведь, это полярный медведь, на самом деле, и мы празднуем 15-летие вашей потрясающей группы. Спасибо за все! Вы просто суперские. Спасибо за всю вашу помощь моей маме, за то, что выставляете ее фото, это очень круто, и буквально за все, что вы делаете. Спасибо

сказал в ролике мальчик

Заметим, что 15 лет назад Тина Кароль выступила на фестивале «Новая волна» в Юрмале, где стала победительницей и заложила фундамент блестящей карьеры.
Источник:  Новости Ю

 

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