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5 млн подписчиков за 12 часов! Дженнифер Энистон “сломала” Instagram

5 млн подписчиков за 12 часов! Дженнифер Энистон “сломала” Instagram

На аккаунт в Instagram Дженнифер Энистон за сутки подписались 8,5 млн человек.

Американская актриса Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и за сутки получила 8,5 млн подписчиков.

Аккаунт был создан 15 октября и за 12 часов на него подписались почти 5 млн человек.

Из-за технических трудностей люди некоторое время не могли подписаться на страницу.

– Извините, кажется, я его сломала, – написала Энистон.

К слову, сообщение актрисы оценили в 8 млн лайков.

Напомним, первой фотографией Энистон в Instagram стал снимок с актерами из сериала Друзья – Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером.

Источник: fakty.com.ua

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