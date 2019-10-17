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5 млн подписчиков за 12 часов! Дженнифер Энистон “сломала” Instagram
На аккаунт в Instagram Дженнифер Энистон за сутки подписались 8,5 млн человек.
Американская актриса Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и за сутки получила 8,5 млн подписчиков.
Аккаунт был создан 15 октября и за 12 часов на него подписались почти 5 млн человек.
Из-за технических трудностей люди некоторое время не могли подписаться на страницу.
– Извините, кажется, я его сломала, – написала Энистон.
К слову, сообщение актрисы оценили в 8 млн лайков.
Напомним, первой фотографией Энистон в Instagram стал снимок с актерами из сериала Друзья – Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером.
Источник: fakty.com.ua
Темы: Дженифер Энистон, кино, соцсети, шоубизнес
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