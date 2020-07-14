7 добрых картин для киновечеринки

Самое время устроить добрую и веселую киновечеринку с попкорном, лимонадом и фильмами для своего ребенка и его друзей? Мы сделали подборку из 7 подходящих картин для такого вечера.

«Эверест»

А тебя когда-нибудь заносило в место, где ты ну никак не могла оказаться? Нет? А вот главный персонаж мультфильма – йети – этим похвастаться не может. В один прекрасный день школьница Лу встречает на крыше своего высотного дома именно это существо. Оно сбежало из лаборатории, где ученые трудились над тем, чтобы доказать существование снежного. человека. Девочка с друзьями решает помочь дикому, но очень милому новому другу: все вместе они отправляются в путешествие, чтобы вернуть йети на его родную гору Эверест! Но ничего не может идти гладко, поэтому впереди их ждет множество погонь, риска и сложный путь, который может закончиться очень неожиданно.

Кадр взят из мультфильма «Эверест»

«Тайная жизнь домашних животных»

После мультяшной версии «Один дома» ты вряд ли захочешь надолго оставлять своего питомца одного. Если когда-то у тебя были мысли на тему того, что же пушистик (или не очень) делает, пока тебя нет, то здесь сюжет куда более захватывающий. Главный герой – терьер Макс, жизнь которого меняется после того, как его любимая хозяйка приводит в дом лохматого чужака. Дворняжка Дюк не находит с ним общий язык, и они начинают соперничать, что и приводит к захватывающему и опасному приключению. А вот как они выберутся из передряги и кем станут друг другу, только предстоит узнать.

Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

«Приключения Паддингтона»

Еще один медвежонок, старый конкурент другого плюшевого героя, врывается в жизнь реальных людей. Паддингтон из дремучего Перу оказывается в Лондоне и очень быстро находит новый дом – его берут к себе мистер и миссис Браун, которые очень прониклись к вежливому пушистику. Попадая в дом, медведь становится слоном в посудной лавке: потоп, погром и прочие радости – первое, что получает семья от нового гостя. А вот второе уже куда страшнее: за ним начинает охоту таксидермистка Миллисент, желая сделать из него прелестное чучело. Как думаешь, воссоединиться ли семья для защиты мишки? Не нужно гадать, скорее вбивай фильм на сайте ViP Play.

Кадр взят из фильма «Приключения Паддингтона»

«Смурфики»

Маленькие синие гномы Смурфики, живущие в небольшой волшебной деревеньке, не ведают бед... кроме одной: какой-то волшебник желает сварить из них зелье. Гаргамель почему-то решил, что такой ультрамариновый «коктейль» сделает его самым могущественным колдуном ever. По итогам одной из погонь смурфы оказываются в Манхэттене, где знакомятся с перегоревшим от работы дизайнером, который сыграет важную роль в их борьбе со злодеем.

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Кадр взят из фильма «Смурфики»

«Мармадюк»

Большой своенравный дог Мармадюк живет полной жизнью и ни в чем себе не отказывает: втихаря съедает обед хозяев, устраивает беспорядок и смело переворачивает весь дом. Он и его приятель кот Карлос живут в Канзасе со своими хозяевами, которые решают перевезти семейство в гламурную Калифорнию. После переезда друзьям нужно начинать жизнь заново и налаживать соседские связи. Далее разворачивается любовная история, не уступающая итальянским страстям, – Мармадюк борется за внимание красавицы колли, отбивая ее у ревнивого соперника.

Кадр взят из фильма «Мармадюк»

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

Даже у гениев случаются промахи, хотя Флинт Локвуд этого не знал. Мечтатель и ученый-неудачник постоянно изобретал какие-то вещи с надеждой изменить мир, но что-то вечно шло не так. И вот он создает гаджет мечты, который способен создавать вместо дождя любую еду! С неба падают панкейки, бургеры, желе, паста и прочая «запрещенка». И все бы ничего, но вскоре жители городка понимают, что их ждет катастрофа – собирается шторм, который может разрушить их дома. Теперь молодому изобретателю придется подключить весь талант, чтобы спасти собственный город!

Кадр взят из мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

«Стюарт Литтл 2»

Милый говорящий мышонок Стюарт Литтл живет с приемными родителями и старшим братом в Нью-Йорке. Несмотря на свой не очень большой рост, его постоянно тянет на внушительные приключения. Стюарту становится скучно без брата, который пошел в школу, и он отправляется на поиски друзей. Но вместо них он находит Ее – канарейку Маргало. Увы, и здесь не обошлось без драмы: жизни птицы угрожает злой сокол. Обманным путем он крадет «девушку», а мышонок едет, летит и бежит спасать свою любимую!

Кадр взят из фильма «Стюарт Литтл 2»

Источник: www.cosmo.ru/

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