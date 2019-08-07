Автор хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil – о переговорах с Потапом, дружбе в шоубизе и личной жизни

Неординарная и в то же время простая певица из народа Jerry Heil в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о популярности, которая неожиданно свалилась на юную артистку, какого мужчину смогла бы полюбить, а также призналась, почему не хочет работать с продюсерами.

О неожиданном успехе песни "Охрана, отмєна"

- С какими ожиданиями ты публиковала на YouTube-канале написанную за 15 минут песню "Охрана, отмєна"?

- Когда я в апреле опубликовала эту песню, у меня не было никаких надежд и ставок. Я просто сделала то, что мне захотелось, а получилось так, как есть сейчас. Изначально спросила у людей, может быть стоит продать эту песню (я также пишу песни на продажу), но большинство подписчиков и знакомых поддержали меня и сказали, чтобы я публиковала ее. Но были и те, кто настаивал на продаже. Без хейтерства, просто давали совет.

- Когда ты поняла, что песня зацепила зрителя?

- Спустя пять минут после опубликования на канале песня набрала около 10 тысяч просмотров. И тут я понимаю, что это абсолютно новый для меня результат.

- Ты занимаешься блогерством уже достаточно давно. Скажи, песня "Охрана, отмєна" помогла тебе набрать больше подписчиков в Instagram?

- Конечно! У меня до этого момента было 54 тысячи подписчиков, а сейчас – 117 тысяч.

- Какой была первая реакция родителей на песню "Охрана, отмєна"?

- Я действительно всегда переживаю за реакцию родителей, они для меня – лакмусовая бумага, и помогают определить, вышло ли у меня что-то народное. И вот "Охрана, отмєна" была первой песней, которая им зашла. Все что я им показывала до этого – не нравилось.

- Откуда пришло вдохновение написать теперь уже хит "Охрана, отмєна"? Это твоя личная история из жизни?

- Нет! Я считаю, что слишком молода для таких историй. Просто ее мотив у всех на слуху, и почти каждый второй с этим точно сталкивался, поэтому людям она близка. Я просто села и написала ее. Это тяжело объяснить, откуда пришло вдохновение. То, что просто – это правильно, а все, что дается сложно – не твое.

Jerry Heil

Фото: Олег Батрак

О семье и воспитании

- Музыкой ты увлеклась еще с трех лет и параллельно воспитывалась в семье мясников, которые занимались далеко не творческим делом. Как думаешь, такой диссонанс творчества и реальной жизни повлиял на твои вкусовые предпочтения в музыке?

- Это вполне возможно, потому что мне нравится маленький конфликт во всем – соединять разные стили в одежде, музыке. Мне нравится делать качественный поп и вписывать туда супернародный текст. Соединение несоединимого – новизна, которая привлекает слушателя.

- Родителя тебя всегда поддерживали в твоем выборе или были моменты сомнения?

- Нет, такого не было. Но правда, когда я решила покинуть музыкальную консерваторию в Киеве, у родителей случился просто "разрыв аорты". Меня не поддержали, но я все равно сделала свой выбор. Но факт остается в том, что родители просто вырастили меня музыкантом.

- Давай поговорим про консерваторию. Что тебя подвигло бросить ее, ведь это очень смелое решение?!

- Я к этому шла целый год. Уже после первого полугодия я поняла, что не такой я себе представляла учебу здесь. Я представляла ее более современной. Может быть, мне захочется туда вернуться. В консерваторию поступают люди с разным уровнем образования, и на первых курсах идет так называемая "уравниловка", а у меня не было ни времени, ни желания переждать этот момент. Меня уже тогда захватил блогинг и я подумала, что если уже начала на этом этапе зарабатывать, то эта "корочка" мне не нужна.

О творческих планах Jerry Heil

- Когда ожидать клип на песню "Охрана, отмєна"?

- Мы затянули со съемками клипа из-за того, что делаем это все своими силами. Мы очень долго искали инвесторов. Клип в среднем может стоить до 20 тысяч долларов. Где я их просто так возьму? И пока мы согласовали со спонсорами все детали, прошло очень много времени. Уже поздно снимать клип на эту песню. Поэтому мы решили снимать на композицию "Вільна каса". И снова: пока придумывали идею, уже первый месяц лета прошел (дата записи интервью – 5 июля). Я надеюсь, что клип вы увидите через месяц, потому что у меня есть следующая летняя песня, которая не может выйти осенью.

- Ты о новой песни под названием "Ми – президенти своєї країни"?

- Нет, эта другая песня. А эту композицию очень рискованно записывать.

- Почему?

- Потому что многие ее воспринимают через призму политики, хотя там совсем ничего такого нет. Я действительно взяла фразу, сказанную Владимиром Зеленским, а именно: "Ми – президенти своєї країни". Ведь это так и есть, и я полностью с этим согласна. А дальше там такая фраза: "Ліс зеленіє на місті руїни". И мне начали писать, что я занимаюсь пропагандой.

- Эта песня могла бы стать прототипом нового гимна в Украине?

- Честно говоря, я бы хотела, чтобы наш гимн кто-то – не обязательно я – изменил. В нем очень депрессивные слова, и когда я его слышу, у меня наворачиваются не слезы гордости, а комок в горле.

Jerry Heil

Фото: Олег Батрак

- Представь себе, что исчезает вся музыка на свете и у тебя остается один единственный выбор. Какую композицию ты оставишь в своем плеере?

- Знаю! Это будет композиция Франсиса Пуленка Stabat Mater. Это французский композитор, который жил в 20-м веке, но до сих пор остается современным. Он писал такую музыку, которая и сейчас подойдет под любой фильм. Название композиции – латинское, и означает – "стояла мать". Это духовное произведение про Деву Марию, которая оплакивала распятие Иисуса.

Сколько зарабатывает Jerry Heil

- Ты помнишь свой первый заработок? В каком возрасте это было?

- Мой первый заработок – 80 гривен. Мой отец был безотказным во всех моих просьбах, я у него выпросила на то время очень дорогой фотоаппарат и заявила, что хочу быть фотографом. Мне было лет 15, и я сама училась обрабатывать фотографии. Собственно, первые фотосессии я делала за 80 гривен в час. Позже в одном из заведений Василькова мне платили 100 гривен за выступление, уже как певице.

- Каким был твой первый корпоратив?

- Мои родственники постоянно просили меня выступать на свадьбах. Это, я считаю, тоже корпоративами, и, разумеется, мне никто тогда не платил. Но я экономила на подарках. Уже потом, после выхода песни "Охрана, отмєна", меня пригласили выступать на свадьбе, и это были только первые дни успеха. Я еще не знала, какую цену нужно ставить, и тогда мне заплатили 800 долларов. По меркам шоу-бизнеса – это мало, но на тот момент для меня это были очень хорошие деньги.

О "подводных камнях" украинского шоу-бизнеса и концертах в России

- Под твоими видео на YouTube-канале много позитивных комментариев оставляют подписчики из России. Скажи, предложения поехать в РФ с концертами уже поступали?

- Я не знаю. У меня есть концертный директор, через которого проходят все предложения. Я переложила всю ответственность на PR-агентство, чтобы заниматься исключительно творчеством и не отвлекаться на организационные моменты.

- Очень много твоих коллег приняли решение баллотироваться в народные депутаты. Ты не думала об этом?

- Я к этому еще не готова. И никаких предложений мне не поступало. Более того, и даже мыслей на этот счет не было.

Jerry Heil

Фото: Олег Батрак

- А если пофантазировать, что через несколько лет ты все-таки отправишься в Верховную Раду, что, в первую очередь, изменишь?

- Я начну с гимна...

- Ты уже столкнулась с акулами украинского шоу-бизнеса? Кто-то уже вставлял палки в колеса?

- Нет, не сталкивалась пока еще. На самом деле, у нас все дружелюбные, сформировался тесный круг общения. Вера Брежнева мне очень помогала и советовала, с кем подписать контракт. Многие поздравляют, в частности Катя Осадчая, Настя Каменских и Потап.

- Кстати, про Потапа. По нашей инсайдерской информации, вы вели переговоры касательно сотрудничества. Что из этого получилось?

- Знаю, что он хотел (сотрудничества, – ред.), но конкретно ничего не предлагал. Переговоров по финансированию у нас не было, по крайней мере, у меня.

- Хотела бы поработать с MOZGI Entertainment?

- В отдельных проектах – да. Я просто боюсь продюсерства, мне кажется, эта штука уходит в прошлое. Я – продукт, который особо не нужно дорабатывать. И считаю, что не стоит отдавать львиную часть своего дохода "дяде".

О личной жизни и мужчине мечты

- Ты записываешь треки с музыкантом Романом Череновым, с которым вы проводите много времени в студии. Может, вас связывает что-то большее, чем музыка?

- Я думаю, что его жена и двое детей сильно бы удивились, если бы нас объединяло что-то большее, чем музыка! Мы друзья, и бывает, что мы прям читаем мысли друг друга.

Jerry Heil

Фото: Олег Батрак

- Твое сердце пока свободна?

- Да, и я абсолютно не против отношений. Просто еще не было времени и возможности встретить человека, на которого ты посмотришь и подумаешь, что вот он, мой человек.

- Кого бы могла полюбить успешная Jerry Heil?

- Это должен быть успешный и целеустремленный человек. Успешный – это не тот, кто уже чего-то достиг. Во взгляде мужчины можно понять, что он точно чего-то добьется. Мы просто должны смотреть в одну сторону.

- В твоем хите есть такие слова: "Він вночі назвав мене Лєна, а я не Лєна. Я – Яна". Случалось ли у тебя такое в жизни, в отношениях?

- Нет, слава богу!

Jerry Heil

Фото: Олег Батрак

- А если бы такое случилось, твоя реакция?

- Я даже не знаю. Можно думать об одном, но потом, когда это происходит, люди себя не контролируют. Ты можешь выкинуть его из окна (смеется. – Ред.). А на самом деле, если человек так поступает, значит есть причина. Свою вину никогда нельзя ни на кого перекладывать.

Источник: www.segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»