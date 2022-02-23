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Дали жару: вышел трейлер фильма по роману Стивена Кинга

Дали жару: вышел трейлер фильма по роману Стивена Кинга

Премьера экранизации состоится уже этой весной.

Слухи о появлении фильма по книге «Воспламеняющая взглядом» появились еще в 2010 году. Продюсер киноленты получил разрешение от автора произведения на создание киноадптации.

В фильме о девочке, обладающей невероятными способностями, снялись Райан Кира Армстронг, Зак Эфрон и Глория Рубен. В России на большие экраны картина выйдет 12 мая.

Роман «Воспламеняющая взглядом» вышел в свет в 1980 году. Главная героиня — девочка по имени Чарли Макги, наделенная даром пирокинеза. Когда за ее семьей начинает следить организация «Контора», девочка теряет над собой контроль. Первый фильм по книге с Дрю Бэрримор вышел на экраны в 1984 году. Создатели новой экранизации надеются, что картина получится не хуже предыдущей.
Источник:  Новости Ю

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Темы: кино

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