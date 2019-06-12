Disney переснимет "Чипа и Дейла": что известно

Компания нашла режиссера и сценаристов для этого проекта

Кинокомпания Disney приняла стратегическое решение - переснять многие свои успешные мультипликационные проекты. Так, на экраны скоро выйдет обновленный "Король Лев".

А теперь стало известно, что Disney наконец-то нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island, а также автор отдельных выпусков шоу "Субботним вечером в прямом эфире" и полнометражного фильма "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся".

Сценаристами фильма выступают Дэниэл Грегор ("Как я встретил вашу маму", "Чокнутая бывшая") и Даг Мэнд ("Кандидат на убийство", "Комедианты"). Подробности сюжета пока держатся в тайне, как и то, будет ли фильм выпущен в прокат в кинотеатрах или же выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Отметим, что бурундуки Чип и Дейл впервые появились в мультфильме "Рядовой Плуто" в 1943 году, а в 1989-м обзавелись собственным анимационным сериалом.

Источник: www.segodnya.ua

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