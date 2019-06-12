Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:11
Просмотров: 83

Disney переснимет "Чипа и Дейла": что известно

Disney переснимет Чипа и Дейла: что известно

Компания нашла режиссера и сценаристов для этого проекта

Кинокомпания Disney приняла стратегическое решение - переснять многие свои успешные мультипликационные проекты. Так, на экраны скоро выйдет обновленный "Король Лев".

А теперь стало известно, что Disney наконец-то нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. Над проектом трудится Акива Шаффер, получивший известность как участник комедийного трио Lonely Island, а также автор отдельных выпусков шоу "Субботним вечером в прямом эфире" и полнометражного фильма "Поп-звезда: не переставай, не останавливайся".

Сценаристами фильма выступают Дэниэл Грегор ("Как я встретил вашу маму", "Чокнутая бывшая") и Даг Мэнд ("Кандидат на убийство", "Комедианты"). Подробности сюжета пока держатся в тайне, как и то, будет ли фильм выпущен в прокат в кинотеатрах или же выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Отметим, что бурундуки Чип и Дейл впервые появились в мультфильме "Рядовой Плуто" в 1943 году, а в 1989-м обзавелись собственным анимационным сериалом.

Источник: www.segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Disney, кино

Читайте ещё:

Хью Лори – 60! ТОП-5 лучших ролей британского актера
11.06.2019 15:04    234
Вышел романтический трейлер нового фильма Вуди Аллена
11.06.2019 14:39    130
За результатами чергового засідання експертної ради при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів патріотичного спрямування було прийнято 2 фільми
11.06.2019 09:16    111
Лучшие сериалы года, которые стоит посмотреть каждому
10.06.2019 10:02    325
Эффект "Чернобыля". Как знаменитый сериал влияет на мировую энергетику и геополитику
10.06.2019 09:12    175
Сигурни Уивер появится в новых "Охотниках за привидениями"
10.06.2019 09:04    134
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
10.06.2019 07:20    214
В сети нашлись забавные фото и видео со съемок "Чернобыля" HBO в Киеве
07.06.2019 17:42    208
Любимые фильмы и актеры Сергея Бабкина
07.06.2019 15:20    219
Сериал "Чернобыль" от HBO вызвал туристический бум в зоне отчуждения
06.06.2019 08:24    189
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 