Happy birthday, Риз Уизерспун: 30 фактов о главной блондинке Голливуда

Для кого-то Риз Уизерспун — Эль Вудс из «Блондинки в законе», для кого-то Аннетт Хэнгроув из «Жестоких игр», а для кого-то — Мадлен Маккензи из «Большой маленькой лжи». С какой бы ролью у вас не ассоциировалась американская актриса, каждый ее персонаж был сыгран блестяще и смог достучаться до сердца каждого зрителя. Мы решили не вспоминать самые лучшие фильмы с Уизерспун — их слишком много, а вместо этого сделали для вас подборку фактов о прекрасной женщине, заботливой маме, талантливой актрисе и преданной делу феминистке. Итак,

1. Настоящее имя Риз — Лора Джин Риз Уизерспун.

2. Риз — это не имя, а фамилия. Девичья фамилия матери актрисы.

3. Уизерспун является основателем лайфстайл-бренда Draper James. Свое название он получил от соединения имени бабушки Доротеи Дрепер и дедушки Уильяма Джеймса Уизерспуна.

4. У нее есть книжный клуб в Instagram. Каждый месяц Риз рекомендует к прочтению новую книгу.

5. В юности актриса мечтала стать первой женщиной-президентом США.

6. В школьные годы Риз была в команде чирлидеров.

7. Риз поступила в Стэнфордский университет на специальность «английская литература», но актерство манило ее больше, чем филология. Через год она покинула стены учебного заведения.

8. Она решила стать продюсером после того, как прочитала ужасный сценарий, который ей прислал агент. «Мне нужно начать делать фильмы, потому что эта роль не достойна таланта женщин», — заявила Уизерспун.

9. В 2012 году она запустила вторую продюсерскую компанию Pacific Standard. На данный момент у них 23 проекта в работе, в которых играют «великие женщины разных рас и возраста».

10. Актрисе потребовалось пять лет, чтобы «поставить на ноги» Pacific Standard. За это время она приобрела права на пару популярных книг, среди которых «Дикая» и «Исчезнувшая».

11. К концу 2017 года Риз инициировала движение за права женщин Time’s Up. Она написала письма близкими друзьям и коллегам по Голливуду с просьбой о поддержке.

12. Также она дала 500 тысяч долларов собственных денег на развитие проекта.

13. Свою первую роль Риз получила в 7 лет — это были съемки в рекламе. После этого мама стала водить ее на актерские курсы в местный колледж.

14. А первую серьезную роль в фильме «Человек на Луне» Уизерспун получила в 14 лет. Девушке удалось произвести впечатление на продюсеров во время открытого кастинга в ее родном городе.

15. Риз вместе со своим партнером по продюсерской компании Бруной Папандреа прочитала роман «Большая маленькая ложь» еще до того, как он был опубликован. Им потребовалось на это всего 24 часа.

16. Уизерспун «заполучила» «Большую маленькую ложь» после того, как уговорила Николь Кидман пойти на обед с автором книги Лианой Мориарти.

17. Затем к их славной компании присоединились Лора Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц. Девушки сказали «да», даже не раздумывая.

18. До того, как сняться в сериале «Большая маленькая ложь», Риз принимала участие всего в двух телепроектах — «Друзья» и «Проект Минди».

19. В 2018 году стало известно, что Риз Уизерспун и ее коллега по «Друзьям» Дженнифер Энистон вновь появятся вместе на экране. В этот раз в сериале о ведущих утренних телешоу.

20. Актрисе пришлось полгода учиться петь и играть на музыкальных инструментах ради роли Джун Картер в фильме «Переступить черту».

21. За эту роль Риз Уизерспун получила в 2006 году Оскар.

22. Чтобы подготовиться к роли в фильме «Блондинка в законе», актриса посетила Университет Южной Калифорнии и отужинала с университетским женским клубом, затем побывала на нескольких лекциях в Юридической школе Лойолы.

23. У Риз осталось много вещей из гардероба ее экранной героини Эль Вудс («Блондинка в законе»).

24. Ради роли Шерил Стрэйд («Дикая») актрисе пришлось полностью отказаться от макияжа.

25. Любимый сериал Риз — «Безумцы», а фильм — «Великолепие в траве».

26. Ее икона стиля — C. Z. Guest (актриса Люси Дуглас).

27. Один из ее предков — Джон Уизерспун — подписал Декларацию независимости США в 1776 году.

28. У Риз есть татуировка на животе. На ней изображены звезда и две птицы.

29. Любимый диснеевский персонаж Уизерспун — Динь-Динь.

30. У мамы Риз есть собака по кличке Эль (в честь персонажа Уизерспун из фильма «Блондинка в законе»).

Источник: marieclaire.ua

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