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Харьковчан приглашают на выставку детских работ

Харьковчан приглашают на выставку детских работ

Экспозиция «Здесь оживают сказочные сны» состоит из работ учеников Клуба интеллектуального творчества Universum.

Экспонаты выставки – работы учеников разных возрастов студии песочной анимации и художественной мастерской, посвященные Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Выставка пройдет с 1 по 9 июня в галерее «Бузок».

Как ранее сообщалось, в галерее «Мистецтво Слобожанщини» открылась выставка «Вселенная цвета».

Напомним также, что харьковчан приглашают на праздник детства. Фестиваль творчества, детский парад, мастер-классы, флешмобы, выставки – в программе ежегодного фестиваля «Поздравляем детство».

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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