Харьковчан приглашают на выставку детских работ
Экспозиция «Здесь оживают сказочные сны» состоит из работ учеников Клуба интеллектуального творчества Universum.
Экспонаты выставки – работы учеников разных возрастов студии песочной анимации и художественной мастерской, посвященные Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Выставка пройдет с 1 по 9 июня в галерее «Бузок».
Как ранее сообщалось, в галерее «Мистецтво Слобожанщини» открылась выставка «Вселенная цвета».
Напомним также, что харьковчан приглашают на праздник детства. Фестиваль творчества, детский парад, мастер-классы, флешмобы, выставки – в программе ежегодного фестиваля «Поздравляем детство».
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина