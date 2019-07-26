Харьковчане скоро увидят обновленный Каскад

В саду Шевченко полным ходом идут работы по реконструкции последней четвертой очереди рекреационной зоны.

Сейчас обустраивают участок рядом с дельфинарием и с выходом на улицу Клочковскую. Об этом рассказал первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.

"К 23 августа планируем полностью завершить работы по Каскаду и открыть его. Теперь о пробивке на Клочковской. Дорога полностью готова к эксплуатации. Идут отделочные работы подпорных стен и выставление света. Рассчитываем, что ко Дню города дорога заработает в полном объеме", – рассказал Терехов.

Источник: x1.com.ua

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