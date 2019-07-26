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Харьковчане скоро увидят обновленный Каскад
В саду Шевченко полным ходом идут работы по реконструкции последней четвертой очереди рекреационной зоны.
Сейчас обустраивают участок рядом с дельфинарием и с выходом на улицу Клочковскую. Об этом рассказал первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.
"К 23 августа планируем полностью завершить работы по Каскаду и открыть его. Теперь о пробивке на Клочковской. Дорога полностью готова к эксплуатации. Идут отделочные работы подпорных стен и выставление света. Рассчитываем, что ко Дню города дорога заработает в полном объеме", – рассказал Терехов.
Источник: x1.com.ua
Темы: парки, реконструкция
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