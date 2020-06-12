В Харькове после реконструкции открыли Молодежный парк, - ФОТО

В Харькове закончили реконструкцию и открыли для посетителей Молодежный парк.

10 июня для семейного отдыха и занятий спортом после реконструкции открыли Молодежный парк. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Работы по реконструкции велись около двух лет. Перед проектантами стояла задача - сбалансировать пространство, где находится и памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, где раньше было кладбище и где работает храм. Кроме того, парк граничит со спорткомплексом Харьковского политехнического института. В нем занимаются студенты и гуляют родители с детьми. Поэтому в ходе реконструкции территорию площадью около 1,5 тысяч квадратных метров разбили на зоны, где, не мешая друг другу, смогут проводить время люди всех возрастов и с разными предпочтениями.

«В прошлом году в Молодежном парке открыли урбан-парк, в этом году - создали большую детскую игровую зону, дополнили спортзону, установили амфитеатр возле спорткомплекса ХПИ, где теперь можно проводить различные локальные мероприятия и смогут отдыхать пожилые люди. Также в Молодежном парке построили самую большую в Харькове площадку для выгула собак, где можно проводить чемпионаты Украины и международные соревнования. Кроме того, при разработке проекта учли тропинки, по которым ходят люди, и обустроили на их месте новые пешеходные дорожки», - отметили в мэрии.

Парк сделали так, чтобы он был максимально функциональным - ретро-зона, детская зона, амфитеатр. Харьковский политех планирует проводить здесь посвящение в студенты. Есть футбольная и баскетбольная площадки, в этом году смонтировали памп-трек.

Источник: www.057.ua/

Новости портала «Весь Харьков»