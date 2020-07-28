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Как идет реконструкция зоопарка в Харькове

Как идет реконструкция зоопарка в Харькове

Реконструкцию зоопарка в Харькове сняли с высоты птичьего полета. Фотографии и видео были опубликованы на странице "Харьков строительный" в Facebook.

Видео: Харьков строительный

Как писал ранее Vgorode, после глобальной реконструкции Харьковский зоопарк станет первым в Украине зоопарком европейского класса.

Фото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительный

Реконструкцию начали в 2016 году. Власти обещают благоустроить и обновить подходы к зоопарку, разделить его на зоны, где будут обитать животные одного климатического пояса. Также здесь появится большой контактный зоопарк площадью 5200 квадратных метров и океанариум.

Вход в Харьковский зоопарк после реконструкции обещают сделать свободным.

 Новых животных Харькову бесплатно предоставит Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). 

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Фото: Харьков строительныйФото: Харьков строительный

Источник: kh.vgorode.ua/

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