Когда откроют океанариум в обновленном зоопарке

Новый океанариум в Харьковском зоопарке планируется открыть в следующем году ко Дню города (отмечается 23 августа). Об этом сообщил Александр Харченко - председатель наблюдательного совета "Треста "Жилстрой-1", который выступает генарльным подрядчиком строительства, пишет "Суспільне".

Все объекты сложны в смысле строительства, наиболее сложные - океанариум и бегемотник. Сложность необязательно связана с высокой стоимостью объекта. Будет ли зоопарк открываться постепенно, очередями или весь сразу - это вопрос к заказчику. Океанариум откроется ко Дню города в следующем году", - сказал Харченко.

Напомним, реконструкция Харьковского зоопарка стартовала в июле 2016 года, вход для посетителей закрыли 6 августа. На проект планировали потратить 104 млн гривен и завершить работы за два года. В 2018 году реконструкцию продлили еще на два года. Городская программа обновления и развития зоопарка, которая включает не только строительные работы, рассчитана на 2018-2022 годы. Смета по ней достигает миллиарда гривен.

Источник: www.sq.com.ua/

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