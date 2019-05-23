Реконструкцию харьковского зоопарка показали с высоты птичьего полета (Видео)

На записи видно спецтехнику и несколько объектов на стадии строительства

В Харькове реконструкцию городского зоопарка сняли на видео с высоты птичьего полета. Запись, сделанная Евгением Попугаевым, была опубликована в Facebook-сообществе "Харьков Строительный".

Автору удалось снять четыре недостроенных объекта, а также строительный кран возле одного из них. При этом рабочих на момент записи не видно. Открыть обновленный объект, по словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, планируют в следующем году.

Напомним, зоопарк был закрыт на реконструкцию около трех лет назад. При этом смета проекта практически сразу вызвала нарекания как со стороны правительства, так и местных антикоррупционеров. В частности, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко раскритиковал харьковские власти за высокую стоимость реконструкции зоопарка. В минувшем году на работы планировали направить более 700 миллионов гривен, однако на августовской сессии горсовета сократили эту сумму в семь раз. Высвободившиеся средства направили на ремонт тепловых сетей и другие инфраструктурные проекты.

Источник: newsroom.kh.ua

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