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Харьковщина представит свою экспозицию на Сорочинской ярмарке

Харьковщина представит свою экспозицию на Сорочинской ярмарке

Областную экспозицию и план мероприятий на ярмарке поручено подготовить нескольким управлениям ХОГА.

Председатель ХОГА Алексей Кучер подписал распоряжение № 423 от 10 июля, в котором шла речь о подготовке презентационной экспозиции Харьковской области на Национальной Сорочинской ярмарке в 2020 году. Ответственные за подготовку — департаменты экономики, АПК, промразвития и культуры.

Сорочинская ярмарка — ярмарка, которая проводится в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. В 2020 году ярмарка пройдет с 18 по 23 августа.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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