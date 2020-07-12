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Харьковщина представит свою экспозицию на Сорочинской ярмарке
Областную экспозицию и план мероприятий на ярмарке поручено подготовить нескольким управлениям ХОГА.
Председатель ХОГА Алексей Кучер подписал распоряжение № 423 от 10 июля, в котором шла речь о подготовке презентационной экспозиции Харьковской области на Национальной Сорочинской ярмарке в 2020 году. Ответственные за подготовку — департаменты экономики, АПК, промразвития и культуры.
Сорочинская ярмарка — ярмарка, которая проводится в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. В 2020 году ярмарка пройдет с 18 по 23 августа.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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