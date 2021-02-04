«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Церемония награждения состоится 28 февраля

Несмотря на пандемию, сезон кинопремий стартует! Накануне были объявлены номинанты на «Золотой глобус» – одну из самых престижных кинонаград. Победителей 78-й церемонии назовут 28 февраля в Лос-Анджелесе, а ведущими премии станут актрисы Тина Фей и Эми Полер.

В этом году лидером по числу номинаций стала картина «Девушка, подающая надежды»: она представлена в номинациях за лучшую режиссуру, лучшую актерскую игру в главной женской драматической роли и лучший драматический фильм года. Не меньше номинаций удостоилась и лента «Борат-2»: фильм поборется за статуэтку как «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучшая актриса в комедии или мюзикле». Среди сериалов номинантами стали «Корона», «Рэтчед», «Ход королевы» и «Эмили в Париже». Предлагаем посмотреть полный список номинантов на «Золотой глобус-2021».

«Девушка, подающая надежды»

Лучшая драма

«Отец»

«Чикагская семерка»

«Земля кочевников»

«Манк»

«Девушка, подающая надежды»

Лучший драматический актер

Риз Ахмед, «Звук металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучшая драматическая актриса

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Лучший режиссер

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»

Дэвид Финчер, «Манк»

Аарон Соркин, «Чикагская семерка»

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая комедия или мюзикл

«Борат 2»

«Гамильтон»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Выпускной»

«Мьюзик»

Лучший драматический сериал

«Мандалорец»

«Корона»

«Страна Лавкрафта»

«Озарк»

«Рэтчед»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Аня Тейлор-Джой, «Эмма»

Розамунд Пайк, «Аферистка»

Мария Бакалова, «Борат 2»

Кейт Хадсон, «Мюзик»

Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Саша Барон Коэн, «Борат 2»

Джеймс Корден, «Выпускной»

Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»

Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман, «Озарк»

Джош О’Коннор, «Корона»

Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»

Аль Пачино, «Охотники»

Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Оливия Колман, «Корона»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Эмма Коррин, «Корона»

Лора Линни, «Озарк»

Сара Полсон, «Рэтчед»

Саша Барон Коэн, «Борат 2»

Лучший комедийный сериал

«Эмили в Париже»

«Тед Лассо»

«Бортпроводница»

«Шиттс Крик»

«Великая»

Лучший актер в комедийном сериале

Дон Чидл, «Черный понедельник»

Николас Холт, «Великая»

Юджин Леви, «Шиттс Крик»

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Кейли Куоко, «Бортпроводница»

Эль Фаннинг, «Великая»

Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»

Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лучший ТВ-фильм или мини-сериал

«Нормальные люди»

«Ход королевы»

«Голос перемен»

«Отыграть назад»

«Неортодоксальная»

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале

Брайан Крэнстон, «Ваша честь»

Джефф Дэниелс, «Правило Коми»

Итан Хоук, «Птица доброго господа»

Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Хью Грант, «Отыграть назад»

Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале

Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»

Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»

Шира Хаас, «Неортодоксальная»

Николь Кидман, «Отыграть назад»

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Лучший анимационный фильм

«Семейка Крудс: Новоселье»

«Вперед»

«Душа»

«Путешествие на Луну»

«Легенда о волках»

Лучшая актриса второго плана

Джоди Фостер, «Мавританец»

Оливия Колман, «Отец»

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»

Аманда Сейфрид, «Манк»

Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Чикагская семерка»

Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»

Джаред Лето, «Дьявол в деталях»

Билл Мюррей, «Последняя капля»

Лесли Одом — младший, «Одна ночь в Майами»

Лучший фильм на иностранном языке

«Ещё по одной»

«Вся жизнь впереди»

«Ла Йорона»

«Двое из нас»

«Минари»

Источник: insider.ua/

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