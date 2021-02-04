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«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Церемония награждения состоится 28 февраля

Несмотря на пандемию, сезон кинопремий стартует! Накануне были объявлены номинанты на «Золотой глобус» – одну из самых престижных кинонаград.  Победителей 78-й церемонии назовут 28 февраля в Лос-Анджелесе, а ведущими премии станут актрисы Тина Фей и Эми Полер.

В этом году лидером по числу номинаций стала картина «Девушка, подающая надежды»: она представлена в номинациях за лучшую режиссуру, лучшую актерскую игру в главной женской драматической роли и лучший драматический фильм года. Не меньше номинаций удостоилась и лента «Борат-2»: фильм поборется за статуэтку как «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучшая актриса в комедии или мюзикле». Среди сериалов номинантами стали «Корона», «Рэтчед», «Ход королевы» и «Эмили в Париже». Предлагаем посмотреть полный список номинантов на «Золотой глобус-2021».

«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

«Девушка, подающая надежды»

Лучшая драма

  • «Отец»
  • «Чикагская семерка»
  • «Земля кочевников»
  • «Манк»
  • «Девушка, подающая надежды»

 

Лучший драматический актер

  • Риз Ахмед, «Звук металла»
  • Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Энтони Хопкинс, «Отец»
  • Гари Олдман, «Манк»
  • Тахар Рахим, «Мавританец»

 

Лучшая драматическая актриса

  • Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
  • Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
  • Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

 

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
  • Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»
  • Дэвид Финчер, «Манк»
  • Аарон Соркин, «Чикагская семерка»

«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая комедия или мюзикл

  • «Борат 2»
  • «Гамильтон»
  • «Зависнуть в Палм-Спрингс»
  • «Выпускной»
  • «Мьюзик»

 

Лучший драматический сериал

  • «Мандалорец»
  • «Корона»
  • «Страна Лавкрафта»
  • «Озарк»
  • «Рэтчед»

 

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

  • Аня Тейлор-Джой, «Эмма»
  • Розамунд Пайк, «Аферистка»
  • Мария Бакалова, «Борат 2»
  • Кейт Хадсон, «Мюзик»
  • Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»

 

Лучший актер в комедии или мюзикле

  • Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
  • Саша Барон Коэн, «Борат 2»
  • Джеймс Корден, «Выпускной»
  • Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
  • Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»

 

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман, «Озарк»
  • Джош О’Коннор, «Корона»
  • Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»
  • Аль Пачино, «Охотники»
  • Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

 

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Оливия Колман, «Корона»
  • Джоди Комер, «Убивая Еву»
  • Эмма Коррин, «Корона»
  • Лора Линни, «Озарк»
  • Сара Полсон, «Рэтчед»

«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Саша Барон Коэн, «Борат 2»

Лучший комедийный сериал

  • «Эмили в Париже»
  • «Тед Лассо»
  • «Бортпроводница»
  • «Шиттс Крик»
  • «Великая»

 

Лучший актер в комедийном сериале

  • Дон Чидл, «Черный понедельник»
  • Николас Холт, «Великая»
  • Юджин Леви, «Шиттс Крик»
  • Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
  • Рами Юссеф, «Рами»

 

Лучшая актриса в комедийном сериале

 

  • Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
  • Кейли Куоко, «Бортпроводница»
  • Эль Фаннинг, «Великая»
  • Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»
  • Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

 

Лучший ТВ-фильм или мини-сериал

  • «Нормальные люди»
  • «Ход королевы»
  • «Голос перемен»
  • «Отыграть назад»
  • «Неортодоксальная»

«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале

  • Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
  • Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
  • Итан Хоук, «Птица доброго господа»
  • Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
  • Хью Грант, «Отыграть назад»

 

Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале

  • Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
  • Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
  • Шира Хаас, «Неортодоксальная»
  • Николь Кидман, «Отыграть назад»
  • Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

 

Лучший анимационный фильм

  • «Семейка Крудс: Новоселье»
  • «Вперед»
  • «Душа»
  • «Путешествие на Луну»
  • «Легенда о волках»

 

Лучшая актриса второго плана

  • Джоди Фостер, «Мавританец»
  • Оливия Колман, «Отец»
  • Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
  • Аманда Сейфрид, «Манк»
  • Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»

 

Лучший актер второго плана

  • Саша Барон Коэн, «Чикагская семерка»
  • Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Джаред Лето, «Дьявол в деталях»
  • Билл Мюррей, «Последняя капля»
  • Лесли Одом — младший, «Одна ночь в Майами»

 

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Ещё по одной»
  • «Вся жизнь впереди»
  • «Ла Йорона»
  • «Двое из нас»
  • «Минари»

«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Источник: insider.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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