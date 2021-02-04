«Ход королевы», «Эмили в Париже» и «Борат-2»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Церемония награждения состоится 28 февраля
Несмотря на пандемию, сезон кинопремий стартует! Накануне были объявлены номинанты на «Золотой глобус» – одну из самых престижных кинонаград. Победителей 78-й церемонии назовут 28 февраля в Лос-Анджелесе, а ведущими премии станут актрисы Тина Фей и Эми Полер.
В этом году лидером по числу номинаций стала картина «Девушка, подающая надежды»: она представлена в номинациях за лучшую режиссуру, лучшую актерскую игру в главной женской драматической роли и лучший драматический фильм года. Не меньше номинаций удостоилась и лента «Борат-2»: фильм поборется за статуэтку как «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучшая актриса в комедии или мюзикле». Среди сериалов номинантами стали «Корона», «Рэтчед», «Ход королевы» и «Эмили в Париже». Предлагаем посмотреть полный список номинантов на «Золотой глобус-2021».
«Девушка, подающая надежды»
Лучшая драма
- «Отец»
- «Чикагская семерка»
- «Земля кочевников»
- «Манк»
- «Девушка, подающая надежды»
Лучший драматический актер
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Гари Олдман, «Манк»
- Тахар Рахим, «Мавританец»
Лучшая драматическая актриса
- Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Андра Дей, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
- Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»
- Дэвид Финчер, «Манк»
- Аарон Соркин, «Чикагская семерка»
Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая комедия или мюзикл
- «Борат 2»
- «Гамильтон»
- «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- «Выпускной»
- «Мьюзик»
Лучший драматический сериал
- «Мандалорец»
- «Корона»
- «Страна Лавкрафта»
- «Озарк»
- «Рэтчед»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
- Аня Тейлор-Джой, «Эмма»
- Розамунд Пайк, «Аферистка»
- Мария Бакалова, «Борат 2»
- Кейт Хадсон, «Мюзик»
- Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
- Саша Барон Коэн, «Борат 2»
- Джеймс Корден, «Выпускной»
- Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
- Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»
Лучший актер в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»
- Аль Пачино, «Охотники»
- Мэттью Риз, «Перри Мейсон»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Эмма Коррин, «Корона»
- Лора Линни, «Озарк»
- Сара Полсон, «Рэтчед»
Саша Барон Коэн, «Борат 2»
Лучший комедийный сериал
- «Эмили в Париже»
- «Тед Лассо»
- «Бортпроводница»
- «Шиттс Крик»
- «Великая»
Лучший актер в комедийном сериале
- Дон Чидл, «Черный понедельник»
- Николас Холт, «Великая»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
- Кейли Куоко, «Бортпроводница»
- Эль Фаннинг, «Великая»
- Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучший ТВ-фильм или мини-сериал
- «Нормальные люди»
- «Ход королевы»
- «Голос перемен»
- «Отыграть назад»
- «Неортодоксальная»
Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
Лучший актер в ТВ-фильме или мини-сериале
- Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
- Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
- Итан Хоук, «Птица доброго господа»
- Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
Лучшая актриса в ТВ-фильме или мини-сериале
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Николь Кидман, «Отыграть назад»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
Лучший анимационный фильм
- «Семейка Крудс: Новоселье»
- «Вперед»
- «Душа»
- «Путешествие на Луну»
- «Легенда о волках»
Лучшая актриса второго плана
- Джоди Фостер, «Мавританец»
- Оливия Колман, «Отец»
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
- Аманда Сейфрид, «Манк»
- Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»
Лучший актер второго плана
- Саша Барон Коэн, «Чикагская семерка»
- Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Джаред Лето, «Дьявол в деталях»
- Билл Мюррей, «Последняя капля»
- Лесли Одом — младший, «Одна ночь в Майами»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Ещё по одной»
- «Вся жизнь впереди»
- «Ла Йорона»
- «Двое из нас»
- «Минари»
Источник: insider.ua/