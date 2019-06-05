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Жена султана Малайзии, бывшая «Мисс Москва» родила сына

Жена султана Малайзии, бывшая «Мисс Москва» родила сына

Бывшая российская модель и обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина родила первенца — сына. Об этом сообщает издание Daily Mail. 25-летняя супруга 49-летнего султана малайзийского штата Келантан разместила фотографию ножек младенца, которого назвали Тенку (полное имя — Тенку Исмаил Леон Петра бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра), в соцсети. Беременность протекала с осложнениями, и будущая мама провела много времени в больнице. Ребенок появился на свет еще 21 мая. «День, когда моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша, — чистая правда. Эта любовь — особенная. Эти чувства — совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое», — написала принявшая ислам россиянка в соцсети Instagram.

Жена султана Малайзии, бывшая «Мисс Москва» родила сына

Жена султана Малайзии, бывшая «Мисс Москва» родила сына

Жена султана Малайзии, бывшая «Мисс Москва» родила сына

Воеводина вышла замуж в ноябре прошлого года, когда ее жених занимал пост короля Малайзии под именем Мухаммад V. Супруги сразу же занялись планированием семьи. Вскоре после женитьбы король неожиданно отрекся от престола.

Ранее султан Келантана был женат на представительнице королевской семьи Паттани, но этот брак был бездетным, и в 2008 году, после четырех лет семейной жизни, супруги развелись.

По информации российских и британских СМИ, обратившаяся ныне в ислам Воеводина ранее не только работала моделью, позируя в весьма откровенных нарядах и позах, но и под именем Ксении Дягилевой снималась пять лет назад в телевизионном реалити-шоу «Каникулы в Мексике», где занималась сексом с одним из его участников прямо в бассейне.

Источник: fakty.ua

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Темы: короли

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