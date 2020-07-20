Как выглядят и живут сегодня главные красавчики прошлых лет (ФОТО)

Пару десятков лет назад эти мужчины были главными экранными красавцами планеты. Все женщины сходили по ним с ума, а мужчины старались им подражать. Сейчас они уже давно стали дедушками, но не растеряли своего природного обаяния и невероятной харизмы. Давайте посмотрим, как изменились и чем занимаются сегодня главные красавчики прошлых лет.

1.

Клинт Иствуд Об актерских успеха Клинта Иствуда знают все. Но он давно оставил актерское ремесло и пересел в режиссерское кресло. 90-летний Клинт снял много интересных фильмов, которые заслуживали массу наград, включая «Оскар». Также Иствуд увлекается джазом и сам пишет композиции. Плюс ко всему он большой любитель гольфа и у него есть свой гольф-клуб.

2.

Ален Делон Алену Делону уже 84 года. Последний раз он появлялся на съемочной площадке в 2012 году. Тогда он сыграл небольшую роль в российской мелодраматической комедии «С новым годом, мамы!». А в 2017 году он официально объявил об уходе на покой. Делон наслаждается пенсией в загородном доме, где компанию ему составляют его любимые животные. У него дома живут несколько собак, кошки, а также кролики и лошади.

3.

Шон Коннери За плечами Шона Коннери более 70 ролей, 7 из которых — легендарный агент 007. На его полке блестят такие награды, как: «Оскар», 2 премии BAFTA и 3 «Золотых глобуса». В 2020 году у Коннери юбилей — 90 лет. Актер еще в 2011 году заявил, что устал от публичности и он редко появляется на публике.

4.

Алек Болдуин Алек в свои 62 года выглядит на +5. Он бодр, энергичен и полон вдохновения для новых ролей. Актер по прежнему активно снимается в кино.

5.

Жан-Поль Бельмондо Вечно молодому бунтарю с неповторимой улыбкой уже 87 лет. Но даже у таких энергичных людей могут случиться проблемы со здоровьем. В 2001 году он перенес инсульт и актер был вынужден перестать сниматься. Спустя 7 лет он вернулся в кино, а в 2015-м заявил об окончательном завершении актерской карьеры.

6.

Хулио Иглесиас На протяжении творческой карьеры Иглесиаса-старшего было продано более 300 млн пластинок. Но испанский сердцеед не думает завершать карьеру. В свои 76 лет певец продолжает гастролировать и собирать полные залы.

7.

Тимоти Далтон Далтону 74 года, и он по-прежнему снимается в кино. Последняя его работа вышла в 2019 году — сериал «Роковой патруль».

8.

Роберт де Ниро За годы работы де Ниро стал одним из самых востребованных актеров американского и мирового кинематографа, а журнал Rolling Stone назвал его одним из величайших актеров всех времен. Роберт снялся более чем в 100 фильмах и продолжает сниматься. 76-летний актер по прежнему нарасхват.

9.

Ричард Чемберлен Ричард Чемберлен — это идеальный отец Ральф из экранизации легендарного романа «Поющие в терновнике».За годы работы он снялся во множестве проектов. Последний на сегодня фильм с Чемберленом вышел в 2017 году. А сегодня актер увлекается живописью и достиг в этом искусстве немалых успехов.

10.

Жерар Депардье Жерар Депардье снялся более чем в 170 фильмах. Его сразу же полюбили за выразительную внешность и необыкновенную харизму. Актер запомнился ролями как в комедиях, так и в драмах. В 2013 году Жерар Депардье перебрался в Россию, где получил гражданство. Он продолжает сниматься в кино, одной из работ стала лента «Распутин», в которой француз сыграл главную роль.

Источник: Новости Ю

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