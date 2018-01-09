Кристиан Лубутен о туфлях, женщинах и ошибках

7 января родился французский обувный дизайнер Кристиан Лубутен, которому в этом году исполняется 55 лет. Создатель "тех самых туфель на красной подошве" известен не только своим изобретением, но и любовью к женской красоте. В своих коллекциях он старается по максимуму подчеркивать женственность, но при этом демонстрировать характер и силу. В день рождения дизайнера Vogue.ua вспоминает цитаты Лубутена, которые наилучшим образом раскрывают его отношение к жизни, моде и женщинам.

Кристиан Лубутен

Когда женщина надевает туфли на высоком каблуке, её облик совершенно меняется, а язык тела становится более выразительным

Женщина благодаря своим туфлям может быть сексуальной, чарующей, хитрой или скромной. Мужская обувь на это не способна, она может продемонстрировать только элегантность или богатство, она не отражает настроение своего владельца. Именно поэтому женщины счастливы носить даже туфли, причиняющие боль.

Я люблю и уважаю свои ошибки. Время подменяет их суть, и они превращаются в элегантные и чётко продуманные мною решения.

Обувь меняет язык вашего тела. Она возвышает вас как физически, так и эмоционально

Мои туфли не на каждый день

Не хотел бы я увидеть кого-то в моих туфлях и сказать: «Боже, ему так удобно!»

Редким женщинам от природы дано грациозно передвигаться на 14-сантиметровых шпильках.

Источник: vogue.ua

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