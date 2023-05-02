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Легендарний гурт Aerosmith оголосив про свій прощальний тур під назвою «Aerosmith: Peace Out»

Легендарний гурт Aerosmith оголосив про свій прощальний тур під назвою «Aerosmith: Peace Out»

Це буде фінальний тур в історії групи, який розпочнеться 2 вересня 2023 року та триватиме до 26 січня 2023 року.

Запланована серія концертів стане для шанувальників гурту по всьому світу останнім шансом побачити один із найвідоміших рок-колективів усіх часів.

Перед Новим роком гурт виступить у Бостоні — місті, де він був утворений у 1970 році.

Протягом своєї понад 50-річної історії «Aerosmith» мали безліч перипетій.

Група пережила наркотичну залежність, особисті розбіжності та навіть розпад.

Однак вони завжди поверталися, щоб знову захопити сцену та підкорити музичний світ.

«Я думаю, зараз саме час. Це своєрідний шанс відсвяткувати 50 років нашої спільної роботи. Ніколи не знаєш, скільки часу ми всі будемо здорові, щоб це зробити, адже всім учасникам групи вже за 70 років», — повідомив журналістам гітарист групи Джо Перрі.

За свою кар'єру «Aerosmith» випустили 15 студійних альбомів та продали понад 150 мільйонів копій у всьому світі.

Вони були включені до Зали слави рок-н-ролу у 2001 році та отримали безліч інших музичних нагород та номінацій.

Легендарний гурт Aerosmith оголосив про свій прощальний тур під назвою «Aerosmith: Peace Out»

Джерело: https://t.me/znua_live/90910

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: музика, США

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