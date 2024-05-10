Трамп пообещал главам нефтяных компаний «убить» производство электромобилей и отменить всю политику Байдена по зеленой энергии - в обмен на $1 млрд для своей избирательной кампании.

На приеме в Мар-а-Лаго с СЕО главных американских нефтяных компаний Трамп сказал, пишет Вашингтон Пост: вы все достаточно богаты, и вы должны собрать 1 миллиард долларов, чтобы вернуть меня в Белый дом. На ужине он поклялся немедленно отменить десятки экологических правил и политик президента Байдена и остановить принятие новых.

По словам собеседников Вашингтон Пост, выдача Трампу 1 миллиарда долларов стала бы "сделкой", из-за налогообложения и регулирования, которых они избежали бы благодаря ему.

Трамп разразился речью против ветряной энергии, пообещал выдать разрешения на бурение в Мексиканском заливе и на Аляске «в первый же день» и пообещал, что отменит «мандат» Байдена в отношении электромобилей, неправильно охарактеризовав амбициозные правила, которые недавно доработало Агентство по охране окружающей среды. Правила требуют, чтобы автопроизводители сокращали выбросы от выхлопных газов автомобилей, но они не требуют конкретной технологии, такой как электромобили. Трамп назвал их «смехотворными» на встрече с донорами.

Удивительно прямой и транзакционный шаг Трампа показывает, как бывший президент нацелен на нефтяную промышленность, чтобы финансировать свою кампанию на переизбрание.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5134

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