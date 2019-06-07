Любимые фильмы и актеры Сергея Бабкина

Какой последний фильм вы смотрели в кинотеатре? Поделитесь впечатлениями.

Мы всей семьей ходили на «Аладдина» Гая Ричи, и нам невероятно понравилось! Это прекрасная история, и очень здорово, что Disney сделали ее очередную экранизацию. Обычно когда сюжет знаком, всегда есть доля опасения, что фильм не понравится, и тогда в нем намного проще все испортить. Но в этом случае наш просмотр оказался в радость, ведь то, что мы увидели, было на высшем уровне. В некоторых моментах у нас даже были слезы от счастья! Я считаю, такая реакция — одна из лучших, которые только может вызвать фильм.

Кадр из фильма «Аладдин»

Назовите пять ваших самых любимых фильмов, которые должен посмотреть каждый.

Лично для меня это: «Интерстеллар», «Магнолия», «7 лет в Тибете», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Собачье сердце».

Кадр из фильма «Собачье сердце»

Какой фильм изменил ваше мировоззрение?

Я даже не знаю, каким должен быть фильм, чтобы он смог поменять мировоззрение! Безусловно, кино может и должно впечатлять, особенно в маленьком возрасте, когда ты только познаешь мир. Например, в детстве меня просто потряс «Робокоп». Тогда я хотел себе такой костюм, пистолет, бесконечно пересматривал его, практически был влюблён в это кино! В двадцать лет я посмотрел «Сталкера» Андрея Тарковского — этот фильм был снят на таком высочайшем уровне, что заставил меня ошалеть (улыбается). На сегодняшний день я уже раз десять пересмотрел «Интерстеллар». И хотя фильм идет почти три часа, но это моя любимая тема, я так давно его ждал. Мой первый опыт, когда я пересматриваю фильм по десять раз!

Кто ваши любимые актер и актриса? За какие роли вы их полюбили?

Мне очень нравятся Брэд Питт, Николь Кидман, Олег Янковский и Людмила Гурченко. Я не могу выделить какую-то особую их роль, поэтому так и получается, что ты их любишь за все роли как мастеров, актеров-профессионалов.

Кадр из фильма «Щегол» с Николь Кидман

Какие киножанры вы любите? Чем руководствуетесь при выборе фильма для вечернего просмотра?

Мне по душе фантастика, приключенческие, а также исторические фильмы. Для вечернего просмотра часто руководствуюсь советами друзей-актеров, потому что сами мы не успеваем следить за новинками. Недавно по совету нашего кума мы посмотрели фильм «Лев», который получил «Оскар». Очень интересная и захватывающая киноработа, всем рекомендую.

Кадр из фильма «Лев»

Что в фильме вас привлекает больше всего: сюжет, картинка, актерский состав?

Конечно же, сюжет. Мне очень важно, что несет фильм, о чем он, что он оставит во мне после просмотра, о чем я буду думать, на что он меня включит, куда направит мои мысли, мой взгляд. Очень люблю глубокие фильмы, о которых я еще могу думать неделю или вовсе месяц.

Какие сериалы вы готовы пересматривать снова и снова?

Таких сериалов нет. Я не понимаю, зачем пересматривать сериалы снова и снова, если лучше начать смотреть новый? Тем более, сейчас с этим проблем нет, сериалов очень много.

Какие фильмы и сериалы планируете посмотреть в ближайшее время?

Вот недавно мы закончили просмотр сериала «Игра Престолов», а в дальнейших планах посмотреть «Чернобыль».

Источник: elle.ua

Новости портала «Весь Харьков»