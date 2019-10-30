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Много грима и яркие костюмы. В Мехико прошел парад ко Дню мертвых

Много грима и яркие костюмы. В Мехико прошел парад ко Дню мертвых

По поверью, в День мертвых души умерших родственников посещают родной дом

В минувшую субботу в преддверии Дня мертвых в Мехико прошел парад Катрины («Megaprocesión de Catrinas»). Тысячи людей надели маски, разрисовали лица и облачились в костюмы, воссоздающие образ с известной гравюры мексиканского художника Хосе Гвадалупе Посады. Это мероприятие традиционно проходит накануне праздника Дня Мертвых (Día de Muertos), который отмечают 1 и 2 ноября. Парад приобрел большую популярность после фильма о Джеймсе Бонде «007: Спектр».

Много грима и яркие костюмы. В Мехико прошел парад ко Дню мертвых

Много грима и яркие костюмы. В Мехико прошел парад ко Дню мертвых
День мертвых (исп. Día de Muertos) — праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов — цомпантли. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/photo/mnogo-grima-i-yarkie-kostyumy-v-mehiko-proshel-parad-ko-dnyu-mertvyh-636225.htmlИсточник:

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Темы: хэллоуин

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