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Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Всего несколько дней осталось до самого страшного праздника в году. Ранее мы поделились с вами рецептами вкусных и страшных блюд,рассказали, как самостоятельно сделать жуткий макияж и показали идеи простых костюмов. Также эксперты The Лаймразобрались, как легко и эффектно украсить дом и посмотрели на самые яркие образы голливудских звезд. Ну а теперь пришло время сладких угощений.

Печенье, желатиновые конфеты, пирожные, страшные пироги - это только небольшая часть того, что можно приготовить на праздничный стол. Даже если вы не любите готовку, у вас мало времени или вам просто лень, можно превратить хэллоуинский стол в настоящий шедевр. Ниже мы предлагаем посмотреть на фото сладостей, которые станут отличной изюминкой 31 октября.

Простые сладости на Хэллоуин: идеи

 

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Праздничные зефирки-маршмеллоу

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Метлы и шляпы из шоколадных конфет

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Призраки, пальцы и тыквы из фруктов

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Печеньки-паучки

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Или вот такие пауки из печенья Oreo и соломки

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

А как вам фруктовый вариант?

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

Яблочные приведения

Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками

"Отрубленные" морковные пальчики с миндалем

Источник: lime.apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: хэллоуин

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