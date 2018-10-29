Простые и жуткие сладости на Хэллоуин своими руками
Всего несколько дней осталось до самого страшного праздника в году. Ранее мы поделились с вами рецептами вкусных и страшных блюд,рассказали, как самостоятельно сделать жуткий макияж и показали идеи простых костюмов. Также эксперты The Лаймразобрались, как легко и эффектно украсить дом и посмотрели на самые яркие образы голливудских звезд. Ну а теперь пришло время сладких угощений.
Печенье, желатиновые конфеты, пирожные, страшные пироги - это только небольшая часть того, что можно приготовить на праздничный стол. Даже если вы не любите готовку, у вас мало времени или вам просто лень, можно превратить хэллоуинский стол в настоящий шедевр. Ниже мы предлагаем посмотреть на фото сладостей, которые станут отличной изюминкой 31 октября.
Простые сладости на Хэллоуин: идеи
Праздничные зефирки-маршмеллоу
Метлы и шляпы из шоколадных конфет
Призраки, пальцы и тыквы из фруктов
Печеньки-паучки
Или вот такие пауки из печенья Oreo и соломки
А как вам фруктовый вариант?
Яблочные приведения
"Отрубленные" морковные пальчики с миндалем
Источник: lime.apostrophe.ua