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Светильники Джека на Хэллоуин 2019 – 5 идей

Светильники Джека на Хэллоуин 2019 – 5 идей

Тыква является одним из главных символов Хэллоуина. 

Без светильника Джека из тыквы трудно представить празднование Хэллоуина. Его ставят в доме, во дворе, чтобы отпугивать незваных гостей.

Идеи, как сделать светильник Джека из тыквы:

Традиционный светильник Джека

ліхтар джека

Чтобы его сделать, нужно нарисовать на тыкве страшную рожу и вырезать ее. Внутрь можно поставить свечу и закрыть крышкой.

Внешне такую тыкву можно обмотать бинтом, как паутиной, или одеть на нее шляпу.

Стильный светильник

стильні ліхтарі

Для этого нужно украсить тыкву с помощью бисера, пайеток, пуговиц. Можно выложить узор или написать послание, облепить всю тыкву или только часть.

Красочный светильник

гарбуз на хеловін

Можно разрисовать тыкву всеми цветами, красной краской сделать кровавые следы, написать небрежными буквами крик о помощи, оставить кровавый отпечаток ладони.

С помощью трафаретов можно нарисовать мистических животных или любую нечисть.

 

Фигурки из тыквы

ліхтарі на хеловін

Вместо обычного светильника можно сделать целую композицию. Так, чтобы сделать светильник в форме кота, нужно покрасить две тыквы в черный цвет. В меньшей надо вырезать глаза и поставить внутрь свечу.

Это будет голова вашего кота, которую вы поставите на большую тыкву.

Светильник Джека для стола

гарбузи на хеловін

С помощью серебряной и золотой краски можно сделать тыкву гламурным элементом праздничного стола. Лучше использовать аэрозольные краски, поскольку они быстро сохнут.

На раскрашенную тыкву можно прикрепить ажурные узоры, а на плодоножки завязать милый бантик.

На саму плодоножку, при желании, посадите чучело какого-то животного – крысы, ворона, черной кошки, летучей мыши, паука.

Источник: fakty.com.ua

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Темы: хэллоуин

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