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Новый клип Rammstine Deutschland взорвал интернет (видео)

Немецкая группа Rammstein выпустила первую за семь лет песню и клип Deutschland. Ролик негативно восприняли в Германии из-за использования символов фашистской эпохи, но в Сети видео произвело фурор.

Новый клип Rammstine Deutschland взорвал интернет (видео)

В клипе представлена история Германии со времен основания. Средневековую страну олицетворяет чернокожая женщина-варвар. В ходе клипа она появляется с отрубленной головой солиста группы Тиля Линдеманна.

Участники группы появляются в образах рыцарей, бьются с кастетами, поедают человеческую плоть и даже предстают в роли узников нацистского концлагеря, стоящих на эшафоте. Ближе к концу ролика "заключенные" расстреливают солдат СС.

В клипе образно показана Германия после проигрыша в первой мировой войне, Третий Рейх, период разделения страны на две части, и даже катастрофа дирижабля Гинденбург.

Еще после того, как в сети появился тизер к новому клипу Rammstein, группу обвинили в антисемитизме. Несмотря на негативную оценку немецких властей, клип за несколько часов собрал больше 5,6 миллиона просмотров.

Трек Deutschland стал первым в истории группы после 2012 года. Его премьера состоялась 28 марта 2019 года. Песня войдет в новый альбом коллектива, презентация которого запланирована на 17 мая 2019 года. Детальной информации о пластинке пока нет. Последний альбом Liebe ist fur alle da Rammstein выпустили 10 лет назад.

Новости портала «Весь Харьков»

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