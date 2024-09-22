Дозвілля
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Сегодня 10:05
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Пам'ятаєте календар з австралійськими рятувальниками?

Тепер є такий же, але з українськими. Так ДСНС Полтавщини збирає кошти на спеціальне обладнання для роботи. На фото ― лише місцеві вогнеборці.

"Відверто скажу, що я очікувала хейту, що ми сексуалізуємо цю професію, але хочеться у щоденній рутині болю показати цих людей у більш яскравому, привабливому і позитивному посилі”, ― сказала співавторка проєкту Альона Гончаренко у коментарі Суспільному.

Мета ― назбирати 12 млн гривень. За них планують придбати два автомобілі та станцію радіоелектронної боротьби. РЕБ допоможе рятувальникам працювати під час повітряної тривоги, виявляючи можливу загрозу прильоту.

Тираж календаря “Прикрий перших” на 2025 рік ― одна тисяча примірників.

Памятаєте календар з австралійськими рятувальниками?

Памятаєте календар з австралійськими рятувальниками?

Памятаєте календар з австралійськими рятувальниками?

Памятаєте календар з австралійськими рятувальниками?

Памятаєте календар з австралійськими рятувальниками?

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24562

Новости портала «Весь Харьков»

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