Плавает брасом и спорит басом. Названы самые крутые отцы 2019 года
Авторитетное издание для мужчин и отцов Fatherly составило рейтинг самых крутых отцов 2019 года. В него вошло семь звездных отцов и один киногерой.
Американское издание Fatherly составило шуточный рейтинг самых крутых отцов 2019 года. Быть отцом — сложная задача. Иметь ребенка — не просто купить ему билет в парк развлечений. Это ежедневный тяжелый труд в первую очередь над самим собой — так объяснили идею создания ежегодного рейтинга его авторы.
Самые крутые отцы
1. Дуэйн Джонсон — за тотальное культурное доминирование, а также за восхитительную улыбку
Актер. Отец троих детей
2. Райан Рейнольдз — за то, что всегда знает, о чем нельзя говорить
Актер. Отец троих детей
3. Расселл Уэстбрук — за то, что задает правильные вопросы
Баскетболист. Отец троих детей
4. Кэри Харт — за то, что слушает звуки, отличные от звуков барабанов в стиле хэви-метал
Гонщик. Отец двоих детей
5. Энтони Андерсон — за вселение в Америку надежды
Комик. Отец двоих детей
6. Крис Прэтт — за старомодность
Актер. Отец одного ребенка
7. Канье Уэст — за следование правде
Рэппер. Отец четырех детей
8. Lego Batman — за то, что является героем, которого мы заслуживаем
Киногерой
Источник: style.nv.ua