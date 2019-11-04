Плавает брасом и спорит басом. Названы самые крутые отцы 2019 года

Авторитетное издание для мужчин и отцов Fatherly составило рейтинг самых крутых отцов 2019 года. В него вошло семь звездных отцов и один киногерой.

Американское издание Fatherly составило шуточный рейтинг самых крутых отцов 2019 года. Быть отцом — сложная задача. Иметь ребенка — не просто купить ему билет в парк развлечений. Это ежедневный тяжелый труд в первую очередь над самим собой — так объяснили идею создания ежегодного рейтинга его авторы.

Люди, которые вошли в список самых крутых отцов, успевают совмещать карьеру и уделяют огромное внимание детям, даже, если находятся в разводе с их матерями. Но самое главное — они являются отличным пример для своих детей.

Самые крутые отцы

1. Дуэйн Джонсон — за тотальное культурное доминирование, а также за восхитительную улыбку

Актер. Отец троих детей

2. Райан Рейнольдз — за то, что всегда знает, о чем нельзя говорить

Актер. Отец троих детей

3. Расселл Уэстбрук — за то, что задает правильные вопросы

Баскетболист. Отец троих детей

4. Кэри Харт — за то, что слушает звуки, отличные от звуков барабанов в стиле хэви-метал

Гонщик. Отец двоих детей

5. Энтони Андерсон — за вселение в Америку надежды

Комик. Отец двоих детей

6. Крис Прэтт — за старомодность

Актер. Отец одного ребенка

7. Канье Уэст — за следование правде

Рэппер. Отец четырех детей

8. Lego Batman — за то, что является героем, которого мы заслуживаем

Киногерой

Источник: style.nv.ua

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