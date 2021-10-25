Почему Меньшов не снял сиквел "Москва слезам не верит"

Для продолжения оскароносной мелодрамы "Москва слезам не верит" была найдена артистка на главную женскую роль, а звезды оригинальной ленты даже согласились вернуться в сиквеле. Но в какой-то момент Владимир Меньшов одумался.

В интервью Юрию Дудю Виталий Москаленко вспомнил, что он, Меньшов и остальные создатели "Москвы…" однажды собрались на даче, куда приехал и спонсор с рюкзаком денег:

"Владимир решил сделать продолжение с Юлей Меньшовой и уже договорился с Табаковым и Баталовым. У него был сюжет, мы стали разрабатывать, дня три сидели на даче. Писали-писали, а потом он [Меньшов] берет и говорит: "Нет, не надо этим заниматься". Могли бы заработать, не один рюкзак денег там привезли", — рассказывает Москаленко.

По мнению режиссера, из сиквела «Москва слезам не верит» не вышла бы "фигня", однако "полуфигня" получилась бы. Порочить славу культового первого фильма, в который было вложено много пота и крови, Меньшов просто не захотел.

Источник: kinoafisha.ua/

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