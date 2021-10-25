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Почему Меньшов не снял сиквел "Москва слезам не верит"

Почему Меньшов не снял сиквел Москва слезам не верит

Для продолжения оскароносной мелодрамы "Москва слезам не верит" была найдена артистка на главную женскую роль, а звезды оригинальной ленты даже согласились вернуться в сиквеле. Но в какой-то момент Владимир Меньшов одумался.

В интервью Юрию Дудю Виталий Москаленко вспомнил, что он, Меньшов и остальные создатели "Москвы…" однажды собрались на даче, куда приехал и спонсор с рюкзаком денег:

"Владимир решил сделать продолжение с Юлей Меньшовой и уже договорился с Табаковым и Баталовым. У него был сюжет, мы стали разрабатывать, дня три сидели на даче. Писали-писали, а потом он [Меньшов] берет и говорит: "Нет, не надо этим заниматься". Могли бы заработать, не один рюкзак денег там привезли", — рассказывает Москаленко.

По мнению режиссера, из сиквела «Москва слезам не верит» не вышла бы "фигня", однако "полуфигня" получилась бы. Порочить славу культового первого фильма, в который было вложено много пота и крови, Меньшов просто не захотел.

Источник: kinoafisha.ua/

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Темы: кино

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