Поход в кинотеатр положительно воздействует на здоровье

Посещение кинотеатра воздействует на человеческий организм примерно так же, как легкая физическая тренировка. То есть — положительно. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые отметили, что все дело в повышении частоты сердцебиения, которое наблюдается у зрителей в кинотеатре.

Находясь перед большим экраном, люди вынуждены концентрировать внимание, что самым положительным образом сказывается на состоянии головного мозга. А немного повышенная частота сердцебиения благоприятно отражается на здоровье сердца. Эти, а также некоторые другие физиологические эффекты, которые провоцирует кино, позволяют считать кинотеатры полезными для здоровья — говорят ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие исследование по теме.

«У многих зрителей растет частота сердечных сокращений — иногда показатель повышается до уровня, который характерен для человека после 45-минутной легкой тренировки. Находясь в кинотеатре, вы максимально сконцентрированы и не отвлекаетесь на гаджеты, как это бывает, когда вы смотрите фильм дома. Подобные моменты полного погружения в происходящее — это довольно полезная для организма практика», — отмечают ученые. Авторы исследования подтверждают свои слова результатами эксперимента, который проводился на нескольких десятках зрителей фильма «Аладдин».

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»