Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 70

Поход в кинотеатр положительно воздействует на здоровье

Поход в кинотеатр положительно воздействует на здоровье

Посещение кинотеатра воздействует на человеческий организм примерно так же, как легкая физическая тренировка. То есть — положительно. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые отметили, что все дело в повышении частоты сердцебиения, которое наблюдается у зрителей в кинотеатре.

Находясь перед большим экраном, люди вынуждены концентрировать внимание, что самым положительным образом сказывается на состоянии головного мозга. А немного повышенная частота сердцебиения благоприятно отражается на здоровье сердца. Эти, а также некоторые другие физиологические эффекты, которые провоцирует кино, позволяют считать кинотеатры полезными для здоровья — говорят ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие исследование по теме.

«У многих зрителей растет частота сердечных сокращений — иногда показатель повышается до уровня, который характерен для человека после 45-минутной легкой тренировки. Находясь в кинотеатре, вы максимально сконцентрированы и не отвлекаетесь на гаджеты, как это бывает, когда вы смотрите фильм дома. Подобные моменты полного погружения в происходящее — это довольно полезная для организма практика», — отмечают ученые. Авторы исследования подтверждают свои слова результатами эксперимента, который проводился на нескольких десятках зрителей фильма «Аладдин».
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино

Читайте ещё:

Правила жизни и успеха актрисы Мерил Стрип
Сегодня 10:09    69
Хоакин Феникс сразу после премии Гильдии киноактеров отправился спасать свиней
Сегодня 09:49    62
Украинская актриса Ирма Витовская раскритиковала юмор «Квартал 95»
23.01.2020 09:51    413
Доказано, что зрелищные фильмы и ужастики полезны для сердца и мозга
23.01.2020 09:11    113
Риз Уизерспун вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра
22.01.2020 09:51    292
5 фильмов Федерико Феллини, которые стоит посмотреть каждому
21.01.2020 10:38    242
5 самых неловких моментов за историю церемонии «Оскар»
20.01.2020 11:38    325
Найкращі серіали 2020 - чого очікувати
20.01.2020 10:36    257
В Голливуде сняли фильм ужасов про женщину из орловской глубинки
20.01.2020 10:27    275
Джиллиан Андерсон – о втором сезоне сериала "Половое воспитание", детях и менопаузе
20.01.2020 00:08    308
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 