Постаревший Боклан из "Квартал 95" и Петрожицкая поразили видом на съемках "Папика": первые фото

Актеры популярного сериала «Папик» от студии «Квартал 95» приступили к съемкам второго сезона

Как сообщает Politeka.net, об этом представители «Квартал 95» рассказали на официальной странице студии в Инстаграм.

Съемочная группа приступила к работе над вторым сезоном 28 июля. Известно, что съемки стартовали под Одессой.

В посте также были опубликованы фотографии с исполнителями главных ролей в сериале – Станиславом Бокланом и Дарьей Петрожицкой. При этом было заметно, что актер выглядит постаревшим, а актриса позировала в нежном платье с цветочным принтом и глубоким декольте.

Поклонники сериала с энтузиазмом отреагировали на новость о втором сезоне.

«Ой круто, жду с нетерпением», «Очень жду продолжения сериала», «Крутой фильм! И актёры крутые!», «Это самая лучшая новость за этот год», «Классная симпатичная компания собрались!», «Лучше бы продолжение «Сваты»...показали», «Сериал огонь, не подведите со вторым сезоном», - пишут люди.

До этого мы писали, что Петрожицкая раскрыла правду о разводе в программе "Зірковий шлях". Даша вышла замуж за начинающего актера Алексея Петрожицкого после года ухаживаний, но брак продлился пять лет.

По словам Даши, несмотря на то, что развестись - было обоюдным решением, она много раз жалела об этом.

Источник: gamebet.politeka.net/

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