Правила жизни и успеха актрисы Мерил Стрип

Мерил Стрип называют самой лучшей актрисой современности! А еще суперженщиной, которая смогла невероятное – объединить работу и личную жизнь. Вне съемочной площадки она – счастливая жена, мать четырех детей и бабушка!

Как утверждает сама актриса, большинство успехов в ее жизни – результат четкого соблюдения определенных правил! И вот список наиболее важных из них читайте далее.

Про то, что она не красавица Мерил Стрип знала всегда! Именно невыразительная внешность была той причиной, почему актриса дебютировала в кино лишь в 28 лет. Актрисе отказывали, а сцены с ее участием вырезали, но она никогда не сдавалась и уже за 3-й фильм Мерил номинировали на кинопремию «Оскар». Так, в 30 лет Мерил стала обладательницей главной кинопремии мира. Невероятное трудолюбие и желание сделать все наилучшим образом стали ее секретом успеха и 1-м правилом жизни.

«Терпеть не могу тех людей, которым все равно чем они занимаются! Когда я вживаюсь в роль, то выкладываюсь на полную!», — заявила актриса.

Мерил Стрип волнуется за каждую деталь в роли, сводя с ума своих коллег. Ее партнер по фильму «Крамер против Крамера» Дастин Хоффман вообще назвал Стрип «актерской машиной». Но никто из коллег не сломали в ней этого правила, Стрип до сих пор с головой окунается в каждую из своих ролей, специально под характер своих героинь меняет походку, осанку, манеру разговора и, даже, акцент. Ее усилия каждый раз щедро вознаграждаются! В коллекции Мерил Стрип все главные кинопремии – Оскар, Гремми, Сезар, Золотой глобус, Готэм и многие другие, сколько их в общей сложности не сосчитать сложно. Сама актриса посмеивается каждый раз, когда ее имя звучит в номинациях.

«Когда опять назвали мое имя, я представляю как пол-Америки сказали о боже, нет опять она, почему?!», — так отреагировала актриса за свой третий Оскар за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди».

Смех – вот то оружие, которым борется актриса с проблемами и завистниками, а юмор ее неизменное правило жизни! С юмором и легкостью научилась эта женщина выходить из любой ситуации. Чего стоит неудачные пробы на роль в фильме «Кинг конг», тогда режиссер грубо прокомментировал ее внешность, сделал это по-итальянски, не ожидая, что эта умная женщина отлично знает язык. В конце концов, эту роль получила красавица Джессика Лэнг, а Мерил Стрип не очень то и убивалась из-за грубых слов режиссера, ведь она полюбила себя такой какая она есть! А в 63 года даже стала лицом самого влиятельного журнала «Voque».

«Я самая старая девочка с обложки!», — пошутила актриса.

«Не следуйте за идеалами, любите свою уникальность!», — это следующее правило жизни Мерил. Кстати, Мерил известная противница пластических операций. Эта женщина может как и пошутить так и всыпать «перца». Так запоминающей была ее речь на «Золотом глобусе» в 2017 году, когда она раскритиковала президента США Дональда Трампа за то, что унижает людей с недостатками.

«Никогда не держи язык за зубами, если тебе есть что сказать!», — еще одно правило жизни Мерил Стрип. Дома актриса совсем другая – мягкая и чувственная.

Вот уже 41 год акртиса в браке со скульптором Дональдом Гаммером, их союз в Голливуде называют «идеальным». Именно семью – мужа, 4 детей и новорожденного внука актриса называет самым большим «кладом».

«Ценить родных!», — еще одно правило Мерил Стрип. Актриса никогда не жертвовала семьей ради успеха в кино. И хотя это было непросто – она справилась! А главное правило: «Любовь, секс и еда! Вот то, что делает нас по-настоящему счастливыми!», — призналась Мерил.

Источник: Новости Ю

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